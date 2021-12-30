"Enis Arıkan öldü" iddialarına açıklama geldi

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Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyuran Enis Arıkan hayatını kaybettiğine yönelik haberlere isyan etti. Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" sözleriyle açıklık getirdi.

Sosyal medya üzerinden kötü haberi veren oyuncu, "İkinci Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.