"Enis Arıkan öldü" iddialarına açıklama geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
2021de parlamadı Altını yeni yılda neler bekliyor Piyasa ikilem yaşayabilir2021'de parlamadı! Altını yeni yılda neler bekliyor? 'Piyasa ikilem yaşayabilir'#Altın Fiyatları
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Canlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar Şu anda taşkın başladı daha da artacakCanlı yayında zor anlar: Ayakta durmakta zorlandılar! 'Şu anda taşkın başladı daha da artacak'#Meteoroloji
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
Kritik görüşme öncesi Putinden flaş sözlerKritik görüşme öncesi Putin'den flaş sözler#Putin
İçişlerinden yılbaşı genelgesi... 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı genelgesi'... 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Kim Jong Un adeta eridi Son hali görenleri şaşırttı...Kim Jong Un adeta eridi! Son hali görenleri şaşırttı...#Kim Jong Un
Kan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılarKan donduran olay... Köylüleri canlı canlı yaktılar!#Myanmar
PKKnın paralel Diyanet yapılanması DİAYDER iddianemesi kabul edildi'PKK'nın paralel Diyanet yapılanması' 'DİAYDER' iddianemesi kabul edildi!#DİAYDER
Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı Söyledikleri...Pitbullu dehşette yeni detaylar: İfadesi ortaya çıktı! Söyledikleri...#Pitbull
Prens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacakPrens William babasından miras kalacak mülkleri evsizlere açacak#Prens William
Bu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymişBu dizide oynayanın yüzü gülmedi: Uçakta olay çıkaran kadın da onlardan biriymiş#Baywatch
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

"Enis Arıkan öldü" iddialarına açıklama geldi

#Enis Arıkan#Enis Arıkan Öldü Mü#Enis Arıkan Açıklama
Enis Arıkan öldü iddialarına açıklama geldi

Enis Arıkan ile ilgili iddialar sevenlerini korkuttu. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Muzaffer Koroğlu' karakterine hayat veren Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Haberler ardından Enis Arıkan’ın öldüğü haberleri yapıldı. Ünlü oyuncu iddialar ardından açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından yayınladığı video ile testinin pozitif çıktığını duyuran Enis Arıkan hayatını kaybettiğine yönelik haberlere isyan etti. Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" sözleriyle açıklık getirdi.

 Sosyal medya üzerinden kötü haberi veren oyuncu, "İkinci Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enis Arıkan#Enis Arıkan Öldü Mü#Enis Arıkan Açıklama

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson