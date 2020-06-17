Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Survivor’a konuk olan Enis Arıkan nereli?

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Survivor 2020’ye bu akşam birçok ünlü isim konuk oluyor. Anlat Bakalım yarışmasında Survivor yarışmacıları ve ünlü isimler eşleşecekler. Benimle Söyle yarışmasını sunan, Jet Sosyete ile büyük çıkış yakalayan Enis Arıkan Nisa ile eşleşecek. İşte 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Enis Arıkan ile ilgili bilgiler…

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

Enis Arıkan şu anda Fox TV’de Benimle Söyle yarışmasını sunmaktadır.