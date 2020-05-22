Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? Enis Arıkan nereli?

Enis Arıkan kimdir, nereli soruları merak ediliyor. Başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle büyük çıkış yapan Enis Arıkan, TV 8’de ekrana gelen Survivor 2020’ye konuk oluyor. Anlat Bakalım yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile eşleşen başarılı isim merak edilen isimler arasında yerini aldı. Peki Enis Arıkan kaç yaşında?

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.

Enis Arıkan şu anda Fox TV’de Benimle Söyle yarışmasını sunmaktadır.

ENİS ARIKAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)

Ödülleri:

2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,

2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,

2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç