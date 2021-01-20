Engin Öztürk kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı…

Engin Öztürk ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine Engin Öztürk hayat veriyor. Öztürk daha önce Fatmagül'ün Suçu Ne, Behzat Ç, Yüksek Sosyete, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol aldı.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girdi ve 2005 yılında mezun oldu. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırdı.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlendi. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırdı.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde Levent Topal karakterini canlandırdı. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynadı. Netflix'in yayınlanacağı absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisinde rol alıyor.