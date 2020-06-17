Engin Günaydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Engin Günaydın'ın hayatına dair bilgiler

Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu Engin Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

İlk yılları ve tiyatro kariyerinin başlangıcı

İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ablasının yanına gittiği İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Engin Günaydın 1996'da profesyonel olarak tiyatroya girem Engin Günaydın ilk tiyatro deneyimini Otogargara'da yaşadı. Daha sonra "Bir Demet Tiyatro"'dan aldığı teklifle buraya geçti. Bir Demet Tiyatro"dan sonra, Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın'la "Aşkım Aşkım" dizisinde Tarık Usta'yı oynadı,aynı yıl Zeki Demirkubuz'un Yazgı'sıyla Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.

2001-2004



Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı.Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde

2004-2009: Avrupa Yakası



Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. sezonda giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.

2011-2012: Muhteşem Yüzyıl



1. sezon 1. bölümde konuk olarak geldiği saraya 2. sezon 1. bölüm (35. Bölüm)'de yerleşmeye karar vermiş ve dizi kadrosuna dahil olmuştur. Daha sonra sözleşmesi bitmiş ve diziden ayrılmıştır.

2013-2014: Galip Derviş



Galip Derviş, Barakuda Film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan polisiye, komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. 28 Aralık 2014 tarihinde dizi final yapmıştır.