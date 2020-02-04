Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı heyecanlandırdı- Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Kuruluş Osman takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de meraklandırdı. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Engin Altan Düzyatan'ın yeni imajı “Diziye geri mi dönüyor? Kuruluş Osman’da oynayacak mı?” sorularına neden oldu.



Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.



Engin Altan basın mensuplarının "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.



