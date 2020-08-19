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Televizyon
Haber Giriş: 19.08.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan Pakistanlı 3 çocuğa umut verdi

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Engin Altan Düzyatan Pakistanlı 3 çocuğa umut verdi
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ENGİN Altan Düzyatan, hastalıkla mücadele eden üç Pakistanlı çocuğun kendisiyle tanışma hayalini gerçekleştirdi.

Diriliş Ertuğrul” dizisiyle Pakistan’da geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği’nin organizasyonuyla, hayranı olan üç çocukla internette görüştü. Düzyatan’ın Fizza Khuda Baksh (14), Sohail Umer (17) ve Sidra Khan’la (15) sohbet ettiği görüşme, Facebook’tan canlı yayınlandı. Çocuklar, diziyi İslam tarihini gösterdiği için sevdiklerini söyledi. Düzyatan, “Size ilham verdiğimizin farkındayım. Gösterdiğiniz ilgi çok güzel. Bu sevgi için teşekkür ederim” dedi.

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