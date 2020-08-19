Engin Altan Düzyatan Pakistanlı 3 çocuğa umut verdi

“Diriliş Ertuğrul” dizisiyle Pakistan’da geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği’nin organizasyonuyla, hayranı olan üç çocukla internette görüştü. Düzyatan’ın Fizza Khuda Baksh (14), Sohail Umer (17) ve Sidra Khan’la (15) sohbet ettiği görüşme, Facebook’tan canlı yayınlandı. Çocuklar, diziyi İslam tarihini gösterdiği için sevdiklerini söyledi. Düzyatan, “Size ilham verdiğimizin farkındayım. Gösterdiğiniz ilgi çok güzel. Bu sevgi için teşekkür ederim” dedi.