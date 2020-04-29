Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da yer alacak mı? Ertuğrul Bey dönecek mi? Paylaşımı heyecanlandırdı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının kafasını karıştırdı. Uzun sezon Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ünlü oyuncu karantina günlerinde Diriliş Ertuğrul'u izlediği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Başarılı oyuncunun paylaşımına binlerce yorum yaptı. Peki, Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisi ile ekranlara geri dönecek mi? İşte, ayrıntılar...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE GERİ DÖNECEK Mİ?

Fox TV ekranlarında rol aldığı Kurşun dizisindeki karakteriyle son olarak rol alan Engin Altan Düzyatan, yeniden sakal bırakmaya başlamış ve bu durum dolayısıyla Diriliş Ertuğrul hayranları "Ertuğrul Bey dönecek mi?" sorusunun yanıtını merak etmişti. Ünlü oyuncunun son yaptığı paylaşım da dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak daha önce "Kuruluş Osman'a geri dönecek mi?" sorusuna yanıt veren Düzyatan şunları söylemişti;

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Burak Özçivit ile ilgili de yorum yapan Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.