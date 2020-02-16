Engin Altan Düzyatan: Belgesele ara vereceğim biraz, kendime vakit ayıracağım

Ünlü oyuncu çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti. Daha önce Afrika’da belgesel çeken, son 1 yıldır da “Sen de Fark Et” adlı belgesel için Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya’da çekimler yapan Düzyatan, yapımla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Plastik atıklara dikkat çekmek için hazırladığımız belgeseli tamamladık. Çeşitli ülkelerde plastik atıklar topladık.” Düzyatan, “Bundan sonra hangi belgeseli çekeceksiniz?” sorusu üzerine de “Belgesele ara vereceğim biraz, kendime vakit ayıracağım” dedi.