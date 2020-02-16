Engin Altan Düzyatan: Belgesele ara vereceğim biraz, kendime vakit ayıracağım
ENGİN Altan Düzyatan önceki akşam eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşlarıyla Yeniköy’deki Fonduralı adlı mekanda görüntülendi.
Ünlü oyuncu çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti. Daha önce Afrika’da belgesel çeken, son 1 yıldır da “Sen de Fark Et” adlı belgesel için Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya’da çekimler yapan Düzyatan, yapımla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Plastik atıklara dikkat çekmek için hazırladığımız belgeseli tamamladık. Çeşitli ülkelerde plastik atıklar topladık.” Düzyatan, “Bundan sonra hangi belgeseli çekeceksiniz?” sorusu üzerine de “Belgesele ara vereceğim biraz, kendime vakit ayıracağım” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle