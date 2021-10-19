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Engin Akyürek'e sevenlerinden anlamlı hediye

#Engin Akyürek#Darüşşafaka#Arjantin
Engin Akyüreke sevenlerinden anlamlı hediye

Hayranları, yeni yaşını kutlamak amacıyla ünlü oyuncu Engin Akyürek adına Darüşşafakalı öğrenciler için uluslararası bir bağış kampanyası düzenledi.

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Haziran ayında başlayan kampanyaya Arjantin, Mısır, Peru, İspanya, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İran, Almanya, Endonezya, Meksika, İtalya, ABD, Hindistan, Macaristan, Norveç, Kuzey Afrika ve İsviçre’den destek geldi. Kampanya sonunda toplanan bağışlar, Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak.

Engin Akyüreke sevenlerinden anlamlı hediye

Engin Akyürek, 14 Ekim Perşembe günü dijital ortamda düzenlenen doğum günü kutlamasında, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla bir araya gelerek bu anlamlı kampanya için tüm hayranlarına teşekkür etti.

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