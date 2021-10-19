Engin Akyürek'e sevenlerinden anlamlı hediye

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Haziran ayında başlayan kampanyaya Arjantin, Mısır, Peru, İspanya, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İran, Almanya, Endonezya, Meksika, İtalya, ABD, Hindistan, Macaristan, Norveç, Kuzey Afrika ve İsviçre’den destek geldi. Kampanya sonunda toplanan bağışlar, Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak.





Engin Akyürek, 14 Ekim Perşembe günü dijital ortamda düzenlenen doğum günü kutlamasında, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla bir araya gelerek bu anlamlı kampanya için tüm hayranlarına teşekkür etti.