Engin Akyürek'e sevenlerinden anlamlı hediye

Haziran ayında başlayan kampanyaya Arjantin, Mısır, Peru, İspanya, Brezilya, Fransa, Yunanistan, İran, Almanya, Endonezya, Meksika, İtalya, ABD, Hindistan, Macaristan, Norveç, Kuzey Afrika ve İsviçre’den destek geldi. Kampanya sonunda toplanan bağışlar, Darüşşafaka’da okuyan kız öğrencilerin eğitim giderleri için kullanılacak.
Engin Akyürek, 14 Ekim Perşembe günü dijital ortamda düzenlenen doğum günü kutlamasında, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarıyla bir araya gelerek bu anlamlı kampanya için tüm hayranlarına teşekkür etti.
CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!
Oğulcan Engin'den ayrılan Ezgi Eyüboğlu aşkı Kerim Çarmıklı'da buldu... İşte ilk fotoğraf!
Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı
Almanya’da Türk vekile ağır tehdit
Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu