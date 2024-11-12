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Engelsiz tören... 50. Pantene Altın Kelebek heyecanı sürüyor...

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#50. Pantene Altın Kelebek#Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni#Pantene Altın Kelebek
Engelsiz tören... 50. Pantene Altın Kelebek heyecanı sürüyor...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 08:34

Hürriyet ve Pantene, geçen yıl 49’uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin Dünya Engelliler Günü’ne denk gelmesi sebebiyle önemli bir farkındalığa imza atmıştı. Ödül töreni, görme ve işitme yetisi kaybı bulunan bireyler için sesli betimlemeler ve simultane işaret dili çevirisiyle yayınlanmıştı.

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8 Aralık’ta 50’ncisi düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde de sesli betimleme ve simultane işaret dili çevirisiyle canlı yayın gerçekleştirilecek.

REKOR OY!

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleşecek 50. Pantene Altın Kelebek’in halk oylamasının ilk üç gününde 2 milyonun üzerinde tekil oy kullanıldı.

İlk halk oylaması 13 Kasım’a kadar www.pantenealtinkelebekodulleri.com web sitesi üzerinden devam ediyor.

Bu yıl da yoğun ilgi gösterilen 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne sayılı günler kaldı.

İlk halk oylamasının sona ermesinin ardından belirlenen adaylar, final turunda halk oylaması ve jüri üyelerinin katılımıyla yeniden değerlendirilecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 70 halkın ve yüzde 30 jürinin oyları ile yılın yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren isimleri belirlenecek. Her kategoride kazananlar, Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla 8 Aralık’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki gecede ödüllerine kavuşacak.

 

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