En yakın arkadaşının ihanetine uğradı! Piraye'nin zor kararı...

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Dizinin yeni bölümünde;

Kendini sevdiklerinden uzaklaştıran Azem sıkıntılı günler yaşadı. Cihan ve Dilber, Azem’i kötü bir durumda bulup, hastaneye kaldırdı.

Azem’in dostları destek olmak için hastanede bir araya geldi.

Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen Azem, Doktor Elif’le görüştü. Dilber’i yanına çağıran Azem hastaneye nasıl geldiğini sordu. Dilber de olan biteni anlattı.

Doktor Elif ile görüşen Azem, hastaneden ayrılmak istediğini söyledi.

NUSRET ANLAŞMAYI BOZDU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nusret ve adamları, Zahir’in kardeşi Şahin’i kaçırdı. Barışı bozan ekip tehlikeli bir yola girdi.

Kardeşini bulamayan Zahir, Reyyaz’ın yanına gidip izin istedi; ‘Kardeşimi kaçırdılar, izin ver gidip alayım. Biz yetimiz, onu ben büyüttüm. Ona bir şey olursa yakarım bu şehri’

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SİBEL ARKADAŞINA İHANET ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Talip, Sibel’i yanına çağırıp, Piraye’nin ne yapmak istediğini öğrenmeye çalıştı. Sibel’den destek isteyen Talip, birlikte çalışmaları için onu tehditle kendi tarafına çekmek istedi. Piraye ve Talip arasında kalan Sibel ne yapacağını bilemedi.

Sibel, Piraye’nin yanına gidip ‘Azem’e aşık mısın?’ diye sordu ve Azem’in bir kadınla birlikte olduğunu hatırlattı.



Talip’in tehditliyle arkadaşının üzerine giden Sibel onu zor duruma düşürdü. Arkadaşının dediklerini düşünen Piraye ona hak verdi; ‘Ne ondan kopabiliyorum, ne yaklaşabiliyorum… Aşk acısı çekecek kadar da genç değilim artık’

AZEM HASTANEDEN AYRILDI

Kötü halde dostlarının karşısına çıkmak istemeyen Azem, Dilber’in desteğiyle hastaneden gizlice ayrıldı.

Doktor Elif bir süre Azem'i evinde misafir etmek istediğini söyledi, Azem de bu teklifi kabul etti.

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OĞLUNUN SANA İHTİYACI VAR! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllar sonra ortaya çıkan Candan, Azem’in yanına gitti ve onunla konuşmak istedi. Eşinin ölümüne neden olan Candan ile bir araya gelmekten rahatsız olan Azem ‘Neden geldin buraya’ diye sordu. Candan ise; ‘Oğlunun sana ihtiyacı var’ sözleriyle karşılık verdi.