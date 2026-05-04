En toksik özelliğim yalnızlığım!

“Yalnızlığıma fazla düşkünüm. Kendi alanımı çok istiyorum. Biriyle hayatı paylaşmaya başladığım zaman toksikleşebiliyorum. İlişkilerde zorlandığım şey sürekli bir arada olma hali. Kıskancım ama içimde yaşarım, karşı tarafa yansıtmam.”

Kuzum, “Kalbin nasıl fethedilir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kişiye ve duruma göre değişir. Ulaşılmaz biri değilim.”

Oyuncu, babasını kaybettikten sonraki hislerini şöyle dile getirdi: “En büyük korkumu yaşadıktan sonra artık hiçbir şey o kadar korkutmaz oldu.”

KARAOKE, TERAPİ VE PİLAV YAPARIM

Haftada bir karaokeye gittiğini ve bunun İstanbul’daki tek sosyal hayatı olduğunu söyleyen Kuzum, “Terapi ve karaoke ile dengeleniyorum” dedi. Oyuncu, pilavının çok iyi olduğunu da açıkladı.

Boran Kuzum, birinden hoşlandığında ilk hamlesinin gidip tanışmak olduğunu söyledi: “Uzaktan gördüğüm kişiye yakından da aynı şeyi hissedip hissetmediğime bakarım.”