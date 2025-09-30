×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş!’

Güncelleme Tarihi:

#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Hollywood
En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 11:45

Bir zamanlar sinema ve televizyon dünyasının saygın ve sevilen yüzlerinden biriydi. Sektörün en ünlü ve güçlü ailelerinden birinden geliyordu ve sadece soyadı bile ona tüm kapıları açıyordu.

Haberin Devamı

Son birkaç senedir ise hayatının en zor dönemlerinden geçiyor, dışarıya karşı dik durmaya çalışsa da kariyeri ve hayatı ellerinden kayıp gidiyor…

2021’de, yapımcılığını ve başrolünü birlikte üstlendiği Rust adında bir western filmi çekmeye soyunan Alec Baldwin hayatının en kötü kararını verdiğinden habersizdi…

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

O TRAJİK KAZADAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Filmin setinde, dekor olarak kullanılan bir silah elindeyken kazara ateş almış, filmin yönetmeni yaralanırken görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ne yazık ki daha 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

Alec Baldwin bu korkunç trajedinin ardından birkaç yıl devam eden davalarla sürekli mahkeme salonlarındaydı, yaşananların kendi suçu olmadığını, her şeyin bir kaza sonucu gerçekleştiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Haberin Devamı

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

En sonunda da hapse girmekten kurtuldu. Ancak hayatı tepetaklak oldu ve bir daha da hiçbir şey yolunda gitmedi…

YETİŞKİN KIZINDAN TORUNU VAR... 12 SENEDE 7 ÇOCUĞU DAHA OLDU!

Kim Basinger’la olan ilk evliliğinden 29 yaşında Ireland adında bir kızı olan 67 yaşındaki Alec Baldwin, 2012’de ikinci evliliğini Hilaria Baldwin’le yapmıştı.

Ünlü oyuncunun bu evlilikten de peş peşe doğan tam 7 çocuğu oldu. Giderek genişleyen ailesine ve en büyüğü 12, en küçüğü 2 yaşında olan 7 küçük çocuğuna bakmak zorunda olan Alec Baldwin uzun süredir dara düşmüş durumda.

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

Sette görüntü yönetmenini kazara öldürmesinin ardından Hollywood kariyeri bitme noktasına gelen usta aktör artık ne bir filmde ne de dizide kendine rol bulamıyor.

KOCASININ ÜNÜNÜ SONUNA KADAR KULLANDI

Alec Baldwin’le evlenmeden önce kimselerin tanımadığı bir yoga eğitmeni olan karısı Hilaria Baldwin içinse durum biraz farklı. Hilaria Baldwin kocasının soyadı sayesinde kazandığı şöhretten epey memnun gibi görünüyor.

Haberin Devamı

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

Gözden KaçmasınYedi çocuklu ünlü çift dara düştü, çıkamıyor… Son çare dans yarışmasına katılacaklarYedi çocuklu ünlü çift dara düştü, çıkamıyor… Son çare dans yarışmasına katılacaklarHaberi görüntüle

Hilaria Baldwin 7 çocuk annesi olmanın getirdiği ilgiyi hemen kendi lehine çevirip bu konuda kitap bile yazmıştı. Ünlü çift sonra da hayatlarını anlatan bir reality şova başladılar.

TELEVİZYON ŞOVU DA İŞE YARAMADI

“The Baldwins” (Baldwin’ler) adındaki bu televizyon şovunda 7 çocuklu, kalabalık ve karmaşa dolu hayatlarını ekrana yansıtan çift böylece kaybettikleri popülerliği yeniden yakalamak ve bunu nakde çevirmek istemişlerdi.

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

Oysa şov hiç beğenilmedi ve Alec ve Hilaria Baldwin’in bir projesi daha böylece çöpe gitmiş oldu.

Ünlü çift son çare olarak yine ekranların en çok izlenen yarışmalarından Dancing With The Stars’a göz dikti. Karı koca birlikte dans provaları yaparak bu yapımın yeni sezon kadrosuna girebilmeye uğraşmıştı.

Haberin Devamı

ŞİMDİ HEDEF DANS YARIŞMASI

Alec Baldwin yarışmaya seçilemedi, Hialaria Baldwin ise istediğini elde edip kadroya girdi.

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

Çaresizce elinden kayıp giden kariyerini kurtarmaya çalışan Alec Baldwin bir kez daha başarısız olmakla kalmadı bu kez alay konusu haline de geldi.

Karısının çektiği dans videolarında görünen Alec Baldwin ona eşlik ettiği halleriyle kendi hayranlarını bile üzdü.

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

HALİNİ GÖREN ÜZÜLÜYOR: KARISININ ELİNDE OYUNCAK OLMUŞ!

Alec Baldwin’in halini “utanç verici” olarak nitelendiren birçok kişi dans yarışmasını da bu ünlü çift yüzünden izlemekten vazgeçecek hale geldiklerini yazdı.

Haberin Devamı

Baldwin çiftinin ilgi çekme isteklerinin çok göze battığını ve bu yüzden kendilerini küçük düşürdüklerini söyleyenler usta aktörün “karısının elinde oyuncak” haline geldiğini de belirtmeden duramadılar.

En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş’

Alec Baldwin hakkında basına gizlice konuşan bazı kaynaklar ünlü oyuncunun çok az bir para karşılığında imzalı fotoğraflarını satmaya başladığını ve alıcı bulunamadığı için Hamptons'daki malikanesini piyasadan çekmek zorunda kaldığını da ortaya attı.

Gözden KaçmasınÜnlü çiftin arasında büyük gerilim Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştıÜnlü çiftin arasında büyük gerilim! Herkesin önünde kocasını azarladı… ‘Karım çok güzel ve akıllıdır’ diyen eşine böyle çıkıştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alec Baldwin#Hilaria Baldwin#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!