En tepeden en dibe düştü… Çaresiz hali herkesi üzüyor… ‘Karısının elinde oyuncak olmuş!’

Son birkaç senedir ise hayatının en zor dönemlerinden geçiyor, dışarıya karşı dik durmaya çalışsa da kariyeri ve hayatı ellerinden kayıp gidiyor…

2021’de, yapımcılığını ve başrolünü birlikte üstlendiği Rust adında bir western filmi çekmeye soyunan Alec Baldwin hayatının en kötü kararını verdiğinden habersizdi…

O TRAJİK KAZADAN SONRA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI

Filmin setinde, dekor olarak kullanılan bir silah elindeyken kazara ateş almış, filmin yönetmeni yaralanırken görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ne yazık ki daha 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

Alec Baldwin bu korkunç trajedinin ardından birkaç yıl devam eden davalarla sürekli mahkeme salonlarındaydı, yaşananların kendi suçu olmadığını, her şeyin bir kaza sonucu gerçekleştiğini gözyaşlarıyla anlattı.

En sonunda da hapse girmekten kurtuldu. Ancak hayatı tepetaklak oldu ve bir daha da hiçbir şey yolunda gitmedi…

YETİŞKİN KIZINDAN TORUNU VAR... 12 SENEDE 7 ÇOCUĞU DAHA OLDU!

Kim Basinger’la olan ilk evliliğinden 29 yaşında Ireland adında bir kızı olan 67 yaşındaki Alec Baldwin, 2012’de ikinci evliliğini Hilaria Baldwin’le yapmıştı.

Ünlü oyuncunun bu evlilikten de peş peşe doğan tam 7 çocuğu oldu. Giderek genişleyen ailesine ve en büyüğü 12, en küçüğü 2 yaşında olan 7 küçük çocuğuna bakmak zorunda olan Alec Baldwin uzun süredir dara düşmüş durumda.

Sette görüntü yönetmenini kazara öldürmesinin ardından Hollywood kariyeri bitme noktasına gelen usta aktör artık ne bir filmde ne de dizide kendine rol bulamıyor.

KOCASININ ÜNÜNÜ SONUNA KADAR KULLANDI

Alec Baldwin’le evlenmeden önce kimselerin tanımadığı bir yoga eğitmeni olan karısı Hilaria Baldwin içinse durum biraz farklı. Hilaria Baldwin kocasının soyadı sayesinde kazandığı şöhretten epey memnun gibi görünüyor.

Hilaria Baldwin 7 çocuk annesi olmanın getirdiği ilgiyi hemen kendi lehine çevirip bu konuda kitap bile yazmıştı. Ünlü çift sonra da hayatlarını anlatan bir reality şova başladılar.

TELEVİZYON ŞOVU DA İŞE YARAMADI

“The Baldwins” (Baldwin’ler) adındaki bu televizyon şovunda 7 çocuklu, kalabalık ve karmaşa dolu hayatlarını ekrana yansıtan çift böylece kaybettikleri popülerliği yeniden yakalamak ve bunu nakde çevirmek istemişlerdi.

Oysa şov hiç beğenilmedi ve Alec ve Hilaria Baldwin’in bir projesi daha böylece çöpe gitmiş oldu.

Ünlü çift son çare olarak yine ekranların en çok izlenen yarışmalarından Dancing With The Stars’a göz dikti. Karı koca birlikte dans provaları yaparak bu yapımın yeni sezon kadrosuna girebilmeye uğraşmıştı.

ŞİMDİ HEDEF DANS YARIŞMASI

Alec Baldwin yarışmaya seçilemedi, Hialaria Baldwin ise istediğini elde edip kadroya girdi.

Çaresizce elinden kayıp giden kariyerini kurtarmaya çalışan Alec Baldwin bir kez daha başarısız olmakla kalmadı bu kez alay konusu haline de geldi.

Karısının çektiği dans videolarında görünen Alec Baldwin ona eşlik ettiği halleriyle kendi hayranlarını bile üzdü.

HALİNİ GÖREN ÜZÜLÜYOR: KARISININ ELİNDE OYUNCAK OLMUŞ!

Alec Baldwin’in halini “utanç verici” olarak nitelendiren birçok kişi dans yarışmasını da bu ünlü çift yüzünden izlemekten vazgeçecek hale geldiklerini yazdı.

Baldwin çiftinin ilgi çekme isteklerinin çok göze battığını ve bu yüzden kendilerini küçük düşürdüklerini söyleyenler usta aktörün “karısının elinde oyuncak” haline geldiğini de belirtmeden duramadılar.

Alec Baldwin hakkında basına gizlice konuşan bazı kaynaklar ünlü oyuncunun çok az bir para karşılığında imzalı fotoğraflarını satmaya başladığını ve alıcı bulunamadığı için Hamptons'daki malikanesini piyasadan çekmek zorunda kaldığını da ortaya attı.