En sonunda itiraf etti! ‘Karım öyle akıllı ki yanında kendimi aptal gibi hissediyorum!'

Sadece oyunculuk yapmakla kalmadı, yönetmenliğe de el attı hatta Oscar ödülü bile kazandı.

Zaten tüm bunlar bir yana adeta alameti farikası olmuş kırlaşmış saçları ve çekiciliğiyle tüm hayranlarının kalbini kazanmayı da başardı.

Tüm bunlar bir yana, George Clooney yine de bir konuda epey dertli, üstelik de bunu değiştirmek için yapabileceği pek bir şey de yok…

George Clooney, tanınmış bir insan hakları avukatı olan eşi Amal Clooney'nin ilişkilerinin beyni olduğunu kabul ediyor…

64 yaşındaki aktör, geçtiğimiz akşam son filminin galasında konuşurken kendisine uzatılan bir mikrofona çok konuşulacak bir itirafta bulundu ve “Karım öyle akıllı ve bilgili ki kendimi onun yanında aptal gibi hissediyorum” dedi.

47 yaşındaki ünlü hukukçu aslında George Clooney ile evlenmeden önce de mesleki başarıları sayesinde adını çoktan dünyaya duyurmuştu.

Amal Clooney’nin etkileyici hukuk kariyerinde Julian Assange davası ve eski Maldivler Devlet Başkanı Mohamed Nasheed'i temsil etmesi ve BM'nin silahlı insansız hava araçları soruşturmasında çalışması gibi önemli başarılar var.

Amal Clooney 2025 yılında Oxford Üniversitesi'nde Uygulama Profesörü olarak atandı ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı.

George ve Amal Clooney 2014 yılında İtalya'nın Venedik kentinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi ve 2017 yılında ikizleri Ella ve Alexander'ı kucaklarına aldı.

İkilinin evlilikleri konusunda zaman zaman tatsız söylentiler dolaşsa da mutlu birliktelikleri sürüyor ve ünlü aşıklar birbirlerinin kariyerlerini destekleyerek büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar.

George Clooney her zaman karısının başarılarından övgüyle söz ederken evliliklerinin ilk dönemlerinde kendisinden “Amal Clooney’nin eşi” olarak söz ettirmesi de hâlâ hafızlardaki yerini koruyor.

Ünlü oyuncu yıllardır çalışmaktan çok yorulduğunu saklamıyor ve aslında işlerine biraz ara verip artık biraz da evinde, 8 yaşındaki ikizleriyle vakit geçirmek istediğini söylüyor.

Amal Clooney de kendi kariyeri bir yana eşinin oyunculuk yolculuğunda her zaman yanında olmaya gayret ediyor ve ona sık sık galalarda, festivallerde ve ödül törenlerinde eşlik etmeyi ihmal etmiyor.

Ünlü hukukçu bu yılın başlarında 64 yaşındaki eşinden övgüyle bahsetmiş ve "Hayatımda yaptığım işi çok destekleyen bir partnerim var. Bu yüzden çok mutluyum ve bunu vurgulamaktan da vazgeçmem” demişti.