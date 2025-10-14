×
En sonunda bunu da yaptı! Canlı yayında ayağını arkadaşının suratına uzattı: Bak bakalım kokuyor mu?

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 15:49

Sinema dünyasına çocuk yaşta adım attığı için yaşı daha genç olsa da upuzun bir kariyeri var. Ama o bir süredir oyunculuk yapmak yerine televizyon ekranlarında görünmeyi tercih ediyor ve talk şov programları sunuyor.

Yayınına konuk aldığı ünlü arkadaşlarıyla sohbet edip sanki evindeymiş gibi sunduğu bu programlar da hayranları tarafından epey beğeniliyor.

Ünlü oyuncu Drew Barrymore samimi tavırları ve konuklarına olan yaklaşımlarıyla gündüz kuşağında kendine farklı bir yer edinmeyi başarmıştı.

Ancak çoğu zaman da bu aşırı samimiyet ve doğallık yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu.

Daha önceleri de program sırasında koltuğa oturttuğu konuklarına fazla yakınlaşan ve onları bunalttığı söylenen ünlü oyuncu bu kez kimselerin aklına gelmeyecek öyle bir şey yaptı ki!

“The Drew Barrymore Show" adlı programının geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde konu kişisel hijyene gelmişti ve tam da o anda Drew Barrymore stüdyoda yanında bulunan diğer iki sunucu Sunny Anderson ve Ross Mathews’u şaşkına çevirdi.

Ayak hijyeni konusunda konuşurlarken bir anda ayakkabısını çıkarıp sağ ayağını yüzüne yaklaştıran Drew Barrymore, önce kendi ayağını kokladı sonra da yanındaki sunuculara uzatarak “Bakın bakalım ayağım kokuyor mu?” diye sordu.

Ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkan bu anlar ekran başındaki izleyicileri de şoke etti.

Ayağını koklayıp "Şu anda kirliler" diyen ünlü oyuncu buna rağmen ayaklarının kokmadığını söyledi.

Sunny Anderson da neye uğradığını şaşırarak suratına uzanan ayağa bakakaldı ve ona iltifat ederek, Barrymore'un ayaklarını daha önce kokladığını ve "muhteşem" olduklarını söyledi.

Drew Barrymore daha sonra gururla ayaklarını her gün yıkamadığını itiraf etti; bu da enfeksiyonları ve kokuları önlemek için ayakların her gün ovulması gerektiği yönündeki uzman tavsiyelerine aykırıydı. İki çocuk annesi olan Barrymore, duş alırken sadece ayaklarının üzerinden su akıttığını söyledi.

