Şarkı söylediğine söyleyeceğine pişman etmişlerdi: Sinemanın ve sahnelerin yıldızı inzivaya çekiliyor: Artık sesimi duymayacaksınız!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 08:56

Bazı ünlüler deyim yerindeyse son nefeslerine kadar mesleklerini sürdürmek ister. Neyse ki Hollywood'da 80'li yaşlarına gelenler için bile rol bulunuyor da böyle düşünenler setlere veda etmek zorunda kalmıyor. Ya da sahnede kalıp yıllara meydan okumak isteyenler için de aynı durum geçerli.

 Aslında bu hikayenin kahramanı da sanki daha çok uzun yıllar mesleğini bırakmayacak gibi görünüyordu.

Çünkü ilerleyen yaşıyla birlikte projeleri ve konserleri biraz azalsa da yine de öyle emekli olup köşesine çekilecek gibi görünmüyordu.

Ama sahneye çıkıp şarkı söylediği son seferinde öyle kötü eleştiriler aldı ki artık yıldı ve iddialara göre inzivaya çekilmeye karar verdi.

BÜTÜN HAYATINI FİLM SETLERİNDE VE SAHNEDE GEÇİRDİ
Bu anlattığımız ünlü sesiyle ve oyunculuğuyla yıllarını hem sinema hem müzik dünyasına veren Barbra Streisand.

Ödüllü yıldız, belki son yıllarda yer aldığı projelerini biraz azaltmıştı ama yine de öyle köşesine çekilecek gibi görünmüyordu.

Fakat bu yılın mart ayında düzenlenen Oscar töreninde yaşadıkları belli ki onu çok kırdı. Bu yüzden de bundan böyle şarkı söylemeye tövbe etti.

Hatta iddialara bakılırsa artık inzivaya çekilip yüzünü mümkün olduğunca kimseye göstermeden yaşayacak.

Elbette yanında kocası James Brolin ile birlikte.

ŞARKI SÖYLEDİ AMA KİMSE BEĞENMEDİ
Neler olup bittiğini hatırlamak gerekirse...

Barbra Streisand, bu yıl Oscar töreninde The Way We Were adlı filmle birlikte rol aldığı Robert Redford için ayrılan anma bölümünde bir konuşma yaptı.

Bu konuşmanın ardından da ünlü filmle aynı adı taşıyan şarkıdan bir bölüm seslendirdi.

İşte o performansı da acımasızca eleştirildi. Onun eskisi gibi şarkı söyleyemediğini savunanlar oldu.

Daha da ötesinde bir başka yaşayan efsane Jane Fonda da çıktı ve "Ben Robert Redford'la daha fazla filmde oynadım. O sahnede o konuşmayı benim yapmam gerekiyordu" diye tepki gösterdi.

KALBİ ÇOK KIRILDI... KİMSE ŞARKI SÖYLEMESİNİ BEKLEMESİN
İşte bütün bunlar da Barbra Streisand'ın kalbini çok kırdı.

Yıldıza yakın bir kaynak "Barbra'nın tekrar şarkı söylemesini artık kimse beklemesin. Oscar performansına gelen tepkiler onu derinden sarstı" diye konuştu.

Bu iddiaların ardından gözler 79'uncu Cannes Film Festivali'ne çevrilmişti. Çünkü Streisand orada Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacaktı.

Kendisine yakın kaynakların "artık insan içine çıkmak istemiyor" iddialarından sonra herkes Streisand'ın törene katılıp katılmayacağını merak ediyordu.

Bunun da yanıtı geldi zaten.

ÖDÜLÜNÜ ALMAYA BİLE GİTMEDİ
Yıldız törene gitmedi. Buna gerekçe olarak da
dizini incittiğini ve doktorların tavsiyesine uyarak seyahate çıkmadığını belirten bir mesaj gönderdi.

Öyle ya da böyle belki biraz yaşının etkisiyle ama en çok da Oscar gecesinde kendisine yönelen eleştirilerin yarattığı kırgınlıkla Streisand, en azından bir süre insan içine çıkmamaya karar verdi.

