En Şık Benim neden yok, bitti mi? Raşit Bağzıbağlı’dan açıklama
En Şık Benim programının akıbeti belli oldu. Daha önce yayın saatinde değişikliğe giden En Şık Benim, en son 23 Ekim Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkmıştı. Yarışmanın akıbetini merak eden izleyiciler, internetten araştırma yapıyor. Peki, En Şık Benim neden yok, bitti mi? İşte Raşit Bağzıbağlı’nın açıklaması…
DoğrulanmışHafta içi her gün yayınlanan En Şık Benim yarışmasının ara verdiği ortaya çıktı. Tv8 yayın akışında yarışmayı göremeyen izleyiciler, “En Şık Benim neden yok, bitti mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama Raşit Bağzıbağlı’dan geldi.
En Şık Benim ‘in akıbeti ile ilgili açıklama programın jüri üyesi İşte Raşit Bağzıbağlı’dan geldi. Ekran macerasına ara verdiklerini sosyal medya hesabından paylaşan Raşit Bağzıbağlı, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “Bugünden itibaren kısa bir süreliğine ekranlarda olmayacağız ancak yeni sürprizlerle yakında sizlerleyiz.”
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