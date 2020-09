En Şık Benim Ceren Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

İstanbul'dan En Şık Benim yarışmasına katılan Ceren Kaya, güzellik uzmanı. Bekar bir anne olan iddialı yarışmacının 1 kızı var. Modaya aşık bir kız olduğunu söyleyen Kaya, çocukluktan bu yana modayla ilgili. Kendini Kylie Jenner'a benzetiyor.

Kylie Jenner kimdir?

Kylie Kristen Jenner model ve televizyon kişiliği. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşidir.