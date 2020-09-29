MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEn Şık Benim Ceren Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
GeriTelevizyon En Şık Benim Ceren Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

En Şık Benim Ceren Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En Şık Benim Ceren Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
Abone Olgoogle-news

Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın sunduğu En Şık Benim'in yarışmacılarından biri de Ceren Kaya oldu. Binlerce isim arasından seçilen 5 yarışmacıdan biri olan Ceren Kaya’nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, En Şık Benim Ceren Kaya kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

İstanbul'dan En Şık Benim yarışmasına katılan Ceren Kaya, güzellik uzmanı. Bekar bir anne olan iddialı yarışmacının 1 kızı var. Modaya aşık bir kız olduğunu söyleyen Kaya, çocukluktan bu yana modayla ilgili. Kendini Kylie Jenner'a benzetiyor.

Kylie Jenner kimdir?

Kylie Kristen Jenner model ve televizyon kişiliği. E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşidir. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle