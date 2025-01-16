'En sevilen dizi çifti'

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Efsane dizi reytinglerde de zirveyi zorlarken, oyuncularıyla da çok konuşuluyor. Uzun yıllardır Mesut Komiser ile evlere konuk olan Şevket Çoruh ile dizinin Selim Komiser'i Oya Akar'ın dizideki uyumları ve tatlı sert rekabetleri seyircinin içini ısıtıyor. İkilinin fanları sosyal medyadan video ve fotoğraflarla oyunculara sevgi gösterisinde bulunuyor.

'SELMES' HAYRANLARINDAN MESAJLAR

Yeşilçam'ın duayen ismi Türker İnanoğlu'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh ile Selin Komiser'e hayat veren Oya Akar'a dizinin fanları tarafından sosyal medyada "En sevilen çift" yorumları yapılıyor. Dizinin fenomen çifti Selin ve Mesut'u 'SelMes' olarak birleştiren hayranları, ikiliye övgü dolu mesajlar yazıyor.

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"İYİ Kİ DOĞDUN OOOOOYA"

Dizide birbirlerine aşkları, şakaları ve bağlılıkları seyirci tarafından takdir edilen ikiliden Oya Akar, geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Dizideki partneri Şevket Çoruh ise Instagram hikayesinde "İyi ki doğdun Oooooya" yazarak Akar'ı tebrik etti. İkilinin macera dolu sahneleri seyirciyi ekrana kilitlemeye devam edecek. Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.