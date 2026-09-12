En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

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Elbette insan kendine yetebilmeli ama bazen bazı sevinçler paylaşılmadığında çok da anlamı kalmaz. Hatta insana yalnızlığını biraz daha derinden hissettirir.
O yıl, rol aldığı The Hours (Saatler) adlı filmle Oscar ödülü kazandı Kidman… O sırada 35 yaşındaydı ve kariyerinin şu ana kadarki tek en iyi kadın oyuncu Oscar'ına değer görülmüştü.
Tören gecesi yanında annesi ve babası vardı. Yani aslında bu dünyadaki varlık nedeni olan o iki değerli insan onunla birlikteydi.
Çünkü, ünlü yazar Virginia Woolf'u canlandırarak kazandığı en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandığı o gece kendini çok derin bir yalnızlık hissinin içinde kaybolmuş şekilde buldu.
'BAŞARIMIN ZİRVESİYDEYDİM.... AMA EVE DÖNÜNCE YAPAYALNIZDIM'
Aslında mutluluktan uçması gereken o ödül gecesinde hissettiklerini, konuk olduğu Jake Shane'in Therapuss adlı podcast yayınında anlattı 59 yaşındaki Kidman.
Oyuncu ödül kazandığı geceyi "Başarımın zirvesine çıkmıştım. Ama eve döndüğümde çok yalnızdım" diye özetledi.
Nicole Kidman o gece hissettiklerini daha samimi cümlelerle biraz daha detaylandırdı.
Aklından geçen diğer duyguları "Şu anda birinin kollarında olmayı çok isterdim. İşte benim gerçek hayatım bu dedirtecek bir ortamda olmayı çok isterdim" diye anlattı.
MUTLULUĞUNU NASIL DA EKSİK YAŞADIĞINI ANLADIĞI AN!
Aslına bakılırsa 59 yaşındaki Kidman, daha önce de Oscar kazandığı o gece hissettiklerini anlattığı satırlar DAve Karger'ın 50 Oscar Nights (50 Oscar Gecesi) adlı kitabında da yer almıştı.
Kitap için Karger ile konuşan Kidman "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum. Ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" dedi.
Kitapta anlattığına göre Nicole Kidman elinde en iyi kadın oyuncu Oscar'ıyla törenden ayrıldı. Sonra gidip kendine dışarıdan yemek söyledi.
'HAYATIMIN AŞKINI BULMALIYIM'
Beverly Hills Oteli'nde yere oturup yemeğini yedi. Sonra da hemen yatağına gitti. İşte o zaman aslında bu büyük sevinci ne kadar eksik yaşadığını fark etti.
O sırada aklından geçenleri de şöyle ifade etti Kidman " Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı. Gece yarısından önce yatağa girmiştim."
O sırada bir daha böyle bir ödül kazanırsa tam 24 saat boyunca yatmayacağını da düşündü ünlü oyuncu.
Kidman'ın kazandığı Oscar ödülünün bile keyfini çıkaramamasının nedeni o sırada Tom Cruise ile boşanma davasından kısa süre önce çıkmış olması ve henüz hayatını tam olarak rayına oturtamaması. Tom Cruise ile Nicole Kidman, 1990 yılında evlendiler. Fakat uzun süren evlilik 2001 yılında sona geldi.
Kidman, 2006 yılında Keith Urban ile yaptığı ve iki kız çocuk sahibi olduğu evliliğini de bu yıl resmen sonlandırdı.