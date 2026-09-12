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En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

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#Nicole Kidman#Oscar#Tom Cruise
En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 08:36

Gayet insanı bir durum aslında. Sadece kötü günleri ve acıyı değil, mutluluğunu da paylaşmak ister herkes. Hele bu mutluluk, insanın kişisel tarihine altın harflerle yazılacak bir gelişmeden kaynaklanıyorsa.

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Elbette insan kendine yetebilmeli ama bazen bazı sevinçler paylaşılmadığında çok da anlamı kalmaz. Hatta insana yalnızlığını biraz daha derinden hissettirir.

En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı
DERİN BİR YALNIZLIĞIN İÇİNDE KAYBOLDU
Tıpkı 2003 yılında Nicole Kidman'ın başına geldiği gibi...

O yıl, rol aldığı The Hours (Saatler) adlı filmle Oscar ödülü kazandı Kidman… O sırada 35 yaşındaydı ve kariyerinin şu ana kadarki tek en iyi kadın oyuncu Oscar'ına değer görülmüştü.

Tören gecesi yanında annesi ve babası vardı. Yani aslında bu dünyadaki varlık nedeni olan o iki değerli insan onunla birlikteydi.

En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı
Ama çok genç yaşta aşık olup evlendiği kocası Tom Cruise ile sadece iki yıl önce boşanmıştı. Belli ki kırık kalbi hala iyileşmemişti.

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Çünkü, ünlü yazar Virginia Woolf'u canlandırarak kazandığı en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandığı o gece kendini çok derin bir yalnızlık hissinin içinde kaybolmuş şekilde buldu.

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En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

'BAŞARIMIN ZİRVESİYDEYDİM.... AMA EVE DÖNÜNCE YAPAYALNIZDIM'
Aslında mutluluktan uçması gereken o ödül gecesinde hissettiklerini, konuk olduğu Jake Shane'in Therapuss adlı podcast yayınında anlattı 59 yaşındaki Kidman.

Oyuncu ödül kazandığı geceyi "Başarımın zirvesine çıkmıştım. Ama eve döndüğümde çok yalnızdım" diye özetledi.

En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı
Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke şöyle olsaydı diye düşündüğüm anlar oldu. Annem ve babam yanımdaydı ama 'Hani nerede partnerim? Bunu paylaşabileceğim, birlikte yatağın üzerinde zıplayabileceğim insan nerede?' sorularını içimden geçiriyordum."

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Nicole Kidman o gece hissettiklerini daha samimi cümlelerle biraz daha detaylandırdı.

Aklından geçen diğer duyguları "Şu anda birinin kollarında olmayı çok isterdim. İşte benim gerçek hayatım bu dedirtecek bir ortamda olmayı çok isterdim" diye anlattı.

En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı
Kidman, yönetmenliğini Stephen Daldry'ın üstlendiği Hours (Saatler) filminde Virginia Woolf'u canlandırdı. Meryl Streep, Julianne Moore'un da rol aldığı filmdeki pefrormansı Kidman'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandırdı. 

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En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

MUTLULUĞUNU NASIL DA EKSİK YAŞADIĞINI ANLADIĞI AN!
Aslına bakılırsa 59 yaşındaki Kidman, daha önce de Oscar kazandığı o gece hissettiklerini anlattığı satırlar DAve Karger'ın 50 Oscar Nights (50 Oscar Gecesi) adlı kitabında da yer almıştı.

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Kitap için Karger ile konuşan Kidman  "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum. Ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" dedi.

En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı
Kidman "Özel hayatımda bazı zorluklarla mücadele ediyordum. Ama profesyonel yaşamım da çok iyi gidiyordu" diye konuştu.

Kitapta anlattığına göre Nicole Kidman elinde en iyi kadın oyuncu Oscar'ıyla törenden ayrıldı. Sonra gidip kendine dışarıdan yemek söyledi.

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En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

'HAYATIMIN AŞKINI BULMALIYIM'
Beverly Hills Oteli'nde yere oturup yemeğini yedi. Sonra da hemen yatağına gitti. İşte o zaman aslında bu büyük sevinci ne kadar eksik yaşadığını fark etti.

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O sırada aklından geçenleri de şöyle ifade etti Kidman " Hayatımın aşkını bulmalıydım. Hayatımda aşka ihtiyacım vardı. Gece yarısından önce yatağa girmiştim."

O sırada bir daha böyle bir ödül kazanırsa tam 24 saat boyunca yatmayacağını da düşündü ünlü oyuncu.

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En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

Kidman'ın kazandığı Oscar ödülünün bile keyfini çıkaramamasının nedeni o sırada Tom Cruise ile boşanma davasından kısa süre önce çıkmış olması ve henüz hayatını tam olarak rayına oturtamaması. Tom Cruise ile Nicole Kidman, 1990 yılında evlendiler. Fakat uzun süren evlilik 2001 yılında sona geldi.
En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı

Kidman, 2006 yılında Keith Urban ile yaptığı ve iki kız çocuk sahibi olduğu evliliğini de bu yıl resmen sonlandırdı.

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#Nicole Kidman#Oscar#Tom Cruise

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