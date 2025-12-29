Bir zamanlar ne mutlu bir aileydik biz... Artık bayramlarımız bile elem dolu

Haberin Devamı

Evliliklerini bitirmelerine rağmen aralarındaki dostluğu bozmayan eski eşler, onunla kız kardeş gibi geçinen yeni eş... Farklı yaşlardan beş tane güzel kız kardeş, hatta onlardan birinin çocuğu...

Tabii ki bütün bu insanları birleştiren güçlü, sıcacık sevgi dolu bir aile babası...

Ama bu mutlu tablo, bu ailenin çimentosu olan babanın hastalığıyla şekil değiştirdi. "Dağıldı" demedik çünkü o geniş aile iyi günde olduğu kadar kötü günde de birbirine kenetlendi...

Yine de yaşadıkları bu hastalık hepsinin hayatını değiştirdi... Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmasalar bile en mutlu günleri de hep bir yas hüznünün gölgesinde kaldı.

ARTIK ONLAR İÇİN HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Bu anlattığımız geniş aile Bruce Willis'in eski karısı Demi Moore, yeni karısı Emma Heming ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş tane kızı.

70 yaşındaki Willis'in 2022'de önce afazi sonra frontotemporal demans teşhisi almasıyla mutlu ailenin hayatı değişti. Hepsi Willis'in etrafında birleşti. İyi günde kötü günde hep bir araya geldiler.

Yine de onlar için hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu değişen durumu da Bruce Willis'in genç karısı Emma Heming kaleme aldığı satırlarla ifade etti.

Heming, Noel ve yaklaşan yeni yıl nedeniyle duygularını kendi internet sitesi için kaleme aldığı bir makalede dile getirdi.





ÖZEL GÜNLERDE ARTIK BİR ACI ÇEMBERİYLE SARILI

47 yaşındaki Emma Heming "Benim için tatiller, Bruce'un her şeyin merkezinde olduğu anıları taşıyor" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Bruce, yılın bu zamanlarını çok severdi. Enerjiyi, aile ile birlikte geçirilen zamanı, gelenekleri... O; krep yapan, çocuklarla oynayan, evde sürekli hareket eden bir kişiydi. Özellikle alışkanlıklarına bağlı bir insan olduğum için günün nasıl geçeceğini tam olarak bilmenin verdiği bir rahatlık vardı."

Heming'in yazdığına göre demans eşi Bruce Willis'le birlikte yazdığı anıların hiçbirini silemedi.

Yine de bu yaşananların hayatlarında hiçbir değişiklik getirmediğini söylemek mümkün değil. Bunu da şu satırlarla anlattı Emma Heming "Ama şimdi ile geçmiş arasında bir boşluk yarattı. Ve bu boşluk acı verici olabiliyor."

Kocası Bruce Willis'in hastalığının ilerlemesi nedeniyle yıldız oyuncu, artık başka bir evde bakıcılarıyla birlikte yaşıyor.

ACI, BEKLENMEDİK ZAMANLARDA VURUYOR

Hayatının bu en acı verici kararını açıkladığında yoğun eleştiriler alan Emma Willis, "Bruce da küçük kızlarının mutluluğu için bunu isterdi" diyerek bu kararı almasının temel nedenini anlatmıştı.

Her ne kadar her gün gidip kızlarıyla birlikte Willis'i ziyaret etse de bu durum ailenin özellikle de önemli günlerdeki durumunu çok değiştirdi.

Emma Heming bunun kendisine hissettirdiklerini "Bu tür tatil ve bayram dönemlerinde acı hiç beklenmedik şekillerde kendini gösterebiliyor" diye yazdı.

Heming'in değindiği "Acının beklenmedik anlarda insanı vurması" da aslında yazdığına göre çok basit anlarda şekilde kendini hissettiriyor.

"Acı bazen süslemeleri, sakladığımız yerden çıkarırken, bazen hediye paketlerken bazen de tanıdık bir şarkıyı duyduğunda ortaya çıkıyor" yazdı.

İNSAN SEVDİĞİNE DE KIZAR BAZEN

Sonra da şöyle sürdürdü: "Sizi bir sürü insanla dolu bir odanın ortasında bir anda yakalayabiliyor acı. Ya da sakin bir anda herkes uyumak için yatağına çekildiğinde..."

Emma Heming benzer durumda olan herkesin sevdiklerinin hastalığı ya da kaybı sırasında hissettiği duyguları paylaştığını da hiç saklamadı: "Kendimi yıl başı ışıklarıyla boğuştuğum sırada Bruce'un adına lanet okurken buluyorum bazen. Ona kızgın olduğum için değil. Ama bir zamanlar yeni yıl hazırlıklarını nasıl yönettiğini hatırlıyorum ve o anları özlüyorum. Evet bana birçok şey öğretti. Yine de işlerin nasım değiştiğini hatırladıkça ona sinirlenmeye hakkım olduğunu düşünüyorum."

Heming makalesinde "Eskiden basitçe neşe getiren tatillerin artık keder ağıyla iç içe geçmiş şekilde" olabildiğini vurguladı makalesinde.

Bruce Willis'in karısının değindiğine göre en kötüsü de bu tür özel günlerde sanki her şey normalmiş gibi davranmayı sürdürmek... Bu durum ise onun bir zamanlar kocasıyla geçirdiği mutlu anları hatırlayıp üzülmesini engellemiyor.

Heming ile Willis'in, hastalık öncesi mutlu bir hayatı vardı. Heming, kızları için günlük hayatı olabildiğince normal bir şekilde sürdürmeye çalışıyor.





Willis'in eski karısı Demi Moore da ailenin hastalıkla mücadelesinde en büyük desteği. Elbette Willis ile evliliğinden dünyaya gelen üç kızıyla birlikte.