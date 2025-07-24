'En iyi arkadaşımla evleniyorum!' Ünlü çiftten önce bebek sonra nişan haberi geldi

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Birçok modeli yıldız yapan Sports Illustrated dergisi için mayo modelliği yapan, Victoria's Secret meleği olarak podyumda yürüyen ve birçok ünlü markanın yüzü olan Joy Corrigan evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kardashian ailesinin yakın dostu ve uzaktan da akrabası olan Todd Kraines ile ilişkisi daha bir yılını doldurmadan hamile olduğu ortaya çıkan ünlü model hemen ardından nişanlandı.

37 yaşındaki ünlü model romantik evlilik teklifi için büyüyen karnını belli eden pembe, mini bir elbise seçmişti.

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Çiçeklerle süslenen ağaçlık bir mekanda sevdiği adamdan evlenme teklifi alan güzel model bu anın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

“İçimdeki genç kız şu an sevinçten çığlık atıyor. En iyi arkadaşımla evleniyorum. Seninle sonsuzluk gerçeğe dönüşen bir hayal gibi” yazan Joy Corrigan’a nişanlısı Todd Kraines “Seninle sonsuzluğa adım atmak benim için bir onurdur. Sayende hayatım sevgi ve minnettarlıkla doldu. Seni seviyorum” diye karşılık verdi.

Joy Corrigan ve Todd Kraines’in ilişkisinin ne zaman başladığı bilinmiyor ama ikili ilk kez bu yılın nisan ayında Instagram paylaşımı yaparak birlikteliklerini ilan etmişti.

Todd Kraines akrabası olduğu Kardashian/Jenner ailesinin hayatını anlatan şov programının ilk sezonlarında yer alarak üne kavuşmuştu. Kraines gerçekte emlak yatırımları yapan varlıklı bir iş insanı.

Joy Corrigan geçen hafta ilk kez büyümüş karnıyla ortaya çıkıp hamile olduğunu duyurmuş ve hamileliğinin 13’üncü haftasında olduğunu açıklamıştı.

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Ünlü model nişan yüzüğü alışverişine Todd Kraines'in ailesiyle gittiği için teklifin geleceğini biliyordu, ancak teklifin zamanlamasından habersizdi.

Joy Corrigan’ın adı 2014 yılında iCloud hesabından fotoğraflarının çalınmasıyla gündeme gelmişti. O dönemde tıpkı ünlü model gibi birçok kadın yıldızın uygunsuz fotoğrafları hesapları hack’lenerek basına sızdırıldı.

Bu isimlerin arasında Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kirsten Dunst, Teresa Palmer ve Mary Elizabeth Winstead gibi ünlüler vardı.

Joy Corrigan bu skandalın ardından Apple’a dava açan ilk isimlerden biri olmuştu.

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