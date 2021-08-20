En Hamarat Benim'de kim kazandı? İşte En Hamarat Benim'de haftanın birincisi olan isim ve sıralama

Sunuculuğunu ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin üstlendiği yeni program En Hamarat Benim bugün ilk birincisini belirledi. Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yaptı, ev temizliği ardından mutfakta hünerleri sergiledi.

En Hamarat Benim’de hem yarışmacılar hem de Kadir Ezildi’nin puanları ardından haftanın birincisi belli oldu. En yüksek puanı toplayan yarışmacı 15 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi oldu.

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ

Beceri etabının kazanan ismi Canan oldu. Ütü etabını en kısa sürede gerçekleştiren Canan böylece artı 1 puan aldı. Haftanın ilk birincisi 33 puanla Canan oldu.

SONDAN BAŞA SIRALAMA

5. Seda (23 puan)

4. Sibel (28 puan)

3. Fatma (30 Puan)

2. Zeynep (31 puan)



1. Canan (33 puan)

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