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Televizyon
Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

En Hamarat Benim'de kim kazanacak? Büyük ödül ne? Haftanın birincisi belli oluyor

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En Hamarat Benim'de kim kazanacak? Büyük ödül ne? Haftanın birincisi belli oluyor

En Hamarat Benim yarışmasında haftanın finali geldi çattı. Ekran macerasına 15 Ağustos tarihinde başlayan En Hamarat Benim, 20 Ağustos’ta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkacak. Finalde en yüksek puanı alan yarışmacı, haftanın birincisi olacak. “En Hamarat Benim'de kim kazandı?” sorusu saatler sonra yanıt bulacak.

Sunuculuğunu ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin üstlendiği yeni program En Hamarat Benim bugün ilk birincisini belirleyecek. Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösteriyor. Ev temizliği ardından mutfakta hünerleri sergiliyor.

En Hamarat Benim’de hem yarışmacılar hem de Kadir Ezildi’nin puanları ardından haftanın birincisi belli olacak. En yüksek puanı toplayan yarışmacı 15 bin TL’lik büyük ödülün de sahibi olacak.

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