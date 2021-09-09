En Hamarat Benim'de diskalifiye: Gülşah neden diskalifiye edildi?

En Hamarat Benim'de haftanın finali için geri sayım sürerken diskalifiye kararı geldi. Haftanın ilk gün yarışmacısı Gülşah Özgür Yılmaz, dördüncü gün yarışmacısına verdiği 3 puan nedeniyle diskalifiye edildi. Kararı açıklayan program sunucusu Kadir Ezildi, Yılmaz'ın haksız puanlama yaptığını bu nedenle diskalifiye edilmesini karar verdiğini bildirdi. Ezildi, yarışmacıların dört gün üzerinden değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

En Hamarat Benim Gülşah kimdir?



Bugünden itibaren ekranlarda olacak En Hamarat Benim'in ilk yarışmacısı Gülşah Özgür Yılmaz öncelikle televizyon ve kameraya yabancı değil. Daha önce Apartmanlar Yarışıyor'a katıldı ve orada kendini gösterdi. Kartallar takımında yarışmıştı.

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