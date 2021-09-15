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En Hamarat Benim yarışmacısı Yeşim Çelik kimdir, kaç yaşında?
En Hamarat Benim’in bu haftaki yarışmacılarından biri de Yeşim Çelik oldu. İlk gün yarışmacısına verdiği puanla sunucu Kadir Ezildi’nin de tepkisine neden olan Yeşim Çelik’in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, En Hamarat Benim yarışmacısı Yeşim Çelik kimdir, kaç yaşında?
Rakipleriyle sert tartışmalara giren Yeşim Çelik, yarışmaya Eyüp’ten katılıyor. Yeşim Çelik 34 yaşında ve satış danışmanı. Yeni boşandığını söyleyen Yeşim, “O parayı çatır çatır yemezsem benim de adım Yeşim değilim.” Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.