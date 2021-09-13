En Hamarat Benim Gökhan Serbes kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e katılmıştı

En Hamarat Benim'in pazartesi günü yarışmacısı Gökhan Serbest aşçılık ve işletme işiyle uğraşıyor. Kadıköy'den yarışmaya dahil olan Serbes özellikle yemek konusunda kendisine güveniyor. Gökhan Serbes, daha önce Yemekteyiz ve Yemekteyiz Best Of yarışmalarına katılmıştı.

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