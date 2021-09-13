MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEn Hamarat Benim Gökhan Serbes kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e katılmıştı
GeriTelevizyon En Hamarat Benim Gökhan Serbes kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e katılmıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 13.09.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

En Hamarat Benim Gökhan Serbes kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e katılmıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En Hamarat Benim Gökhan Serbes kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e katılmıştı

En Hamarat Benim’in bu haftaki yarışmacılarından biri de Gökhan Serbes oldu. Genel olarak kadın yarışmacıların mücadele ettiği Gökhan Serbes’i karşısında gören rakipleri büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, En Hamarat Benim yarışmacısı Gökhan Serbes kimdir?

En Hamarat Benim'in pazartesi günü yarışmacısı Gökhan Serbest aşçılık ve işletme işiyle uğraşıyor. Kadıköy'den yarışmaya dahil olan Serbes özellikle yemek konusunda kendisine güveniyor. Gökhan Serbes, daha önce Yemekteyiz ve Yemekteyiz Best Of yarışmalarına katılmıştı. 

 

 

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi