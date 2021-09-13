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En Hamarat Benim Gökhan Serbes kimdir? Daha önce Yemekteyiz'e katılmıştı
En Hamarat Benim’in bu haftaki yarışmacılarından biri de Gökhan Serbes oldu. Genel olarak kadın yarışmacıların mücadele ettiği Gökhan Serbes’i karşısında gören rakipleri büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, En Hamarat Benim yarışmacısı Gökhan Serbes kimdir?
En Hamarat Benim'in pazartesi günü yarışmacısı Gökhan Serbest aşçılık ve işletme işiyle uğraşıyor. Kadıköy'den yarışmaya dahil olan Serbes özellikle yemek konusunda kendisine güveniyor. Gökhan Serbes, daha önce Yemekteyiz ve Yemekteyiz Best Of yarışmalarına katılmıştı.