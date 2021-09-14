En Hamarat Benim dış ses kim?

En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi, programı yakından takip eden pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi kimdir sorusuna alacakları cevaba göre araştırmalarını sürdürecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler?

EN HAMARAT BENİM YARIŞMASININ DIŞ SESİ KİMDİR?

En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi resmi olarak bilinmese de, yarışmanın yapım ekibinde yer alan ve dış sesi olarak iddia edilen Sinan Çiçek, aynı ses tonuna sahip değildir. En Hamarat Benim dış sesi olarak bir diğer isim ise geçtiğimiz yıl Zuhal Topal ile Sofrada'nın da sunucusu olan Aydoğan Temel'dir.

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