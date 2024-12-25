En ‘güzel’ yardım

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“Bake for Ukraine” (Ukrayna için pişirin) adlı yerel kuruluşa destek veren tescilli güzel, pişirdiği ekmekleri halka dağıttı.

Aynı zamanda lisanlı bir şef olan Üker, mesleklerini kaybeden savaş mağdurlarını fırıncılık konusunda eğiterek yeni bir başlangıç yapmalarına da katkı sağladı.

Cemre Üker, “Savaş mağduru halkın dayanıklılığına bir kez daha tanıklık etmek benim için etkileyici bir deneyim oldu. Dayanışma ve barışın evrensel bir dil olduğuna olan inancımla, bu tür insani projelerin her zaman desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Gönüllü olarak çalıştığım insanlar, aynı zamanda savaş mağduru olmalarına rağmen ülkeleri için hizmet etme gayretindeler. Çalışmalarının bir parçası olmamın, kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söylediler. Bu geri bildirim beni derinden mutlu etti ve yaptığım işin önemini bir kez daha anlamama vesile oldu” dedi.