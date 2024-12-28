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En güzel hazine birlikte gülebilmek

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#Kardeş Takımı 2#Ceyda Kasabalı#Fırat Albayram
En güzel hazine birlikte gülebilmek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 07:42

YÖNETMENLİĞİNİ Bedran Güzel’in üstlendiği ve Elif Dede’nin senaryosunu yazdığı “Kardeş Takımı 2” 10 Ocak’ta vizyona girecek.

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Filmde ajan bir anne babayı canlandırane Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, aile olmanın değerlerini vurguladıklarını söyledi:

“Filmimiz kardeşlerinize, kardeş gibi hissettiklerinize kocaman sarılıp ailenizle birlikte kahkahalar atacağınız çok keyifli bir aile komedisi oldu. Yönetmenimiz bize çok dinamik bir dünya yarattı. Kardeşinizi elinden tutun, koluna girin ve filme gelin. İzlerken hem kahkahalar atın hem de birbirinize olan güçlü bağınızı tekrar fark edin. Aile ile eğlenebilmek en güzel hazinedir.”

Filmde ayrıca Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Berat Efe Parlar, Gülhan Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Çağdaş Onur Öztürk, Dilşah Demir ve Hacı Ahmet Ak rol alıyor.

 

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#Kardeş Takımı 2#Ceyda Kasabalı#Fırat Albayram

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