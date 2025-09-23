En güvenilen ünlüler

×
#Celebrity Güven Endeksi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 08:41

MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2025 sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre Haluk Levent, Türkiye’nin en güvenilir ismi seçildi. 6 yıldır listenin zirvesinde yer alan ünlü şarkıcı rekora imza attı.

ÜRÜN ve marka tavsiyesinde ünlülerin hedef kitle nezdindeki güvenilirliğini ölçmek amacıyla her yıl MediaCat ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen Celebrity Güven Endeksi’nin 2025 sonuçları belli oldu. 2017’de ünlülerin ürün ve hizmet tavsiyelerine duyulan güven yüzde 28.8’den 2025’te yüzde 39.3’e çıktı. Güvenilirlik oranı da yüzde 31.2’den yüzde 40.3’e yükseldi. Araştırmada sosyal medyada sessiz kalan ünlülerin kamuoyu nezdinde puan kaybettiği vurgulandı.

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

İlk 20’deki 15 ünlünün ortalama 5 puan gerilediği listenin zirvesinde ise değişim yaşanmadı. 12 ilde 1000 kişiyle online yapılan araştırmaya göre Haluk Levent, 6 yıl üst üste Türkiye’nin en güvenilen ünlüsü seçilerek liderliği kaptırmadı.

Haluk Levent’in ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Müge Anlı da listede yerlerini korudu. Kenan İmirzalıoğlu ikinci, Müge Anlı üçüncü sırada yer aldı. Onları sırasıyla Şener Şen, Ali Sunal, Murat Yıldırım, Tarkan, Haluk Bilginer, Tolga Çevik, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, İlker Ayrık ve Demet Evgar izledi.

Yükselen yeni yıldızlar

Bu yıl listeye yeni sezonda Kanal D ekranında “Güller ve Günahlar” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Murat Yıldırım da girdi. Cemre Baysel’le başrolü paylaşacağı dizi büyük merakla beklenen ünlü oyuncu listenin 7’nci sırasında yer aldı.

Murat Yıldırım’la beraber Ali Sunal, Tolga Çevik, Demet Evgar ve Tolga Sarıtaş da ilk defa ‘en güvenilir ünlüler’ listesine adını yazdırdı. Tarkan ise 13’üncü sıradan 8’inci sıraya yükselerek güven endeksinde puan kaybetmeyen tek sanatçı oldu

