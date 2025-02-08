En fazla adaylık ‘Tereddüt Çizgisi’ ve ‘Yurt’un oldu

Haberin Devamı

2024 yılı içinde sinemalarda gösterilen yerli yapımlar için 11 ayrı kategoride adaylar, dernek üyelerinin oylarıyla belirlendi. Bu yıl 11 film çeşitli kategorilerde adaylıklar elde etti. Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi 9 kategoride 10 adaylık elde ederek dikkat çekti. Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği “Yurt” 9 dalda adaylık kazanırken, Sinan Kesova imzalı “Büyük Kuşatma” 6 kategoride 7 adaylıkla törende olacak. 2024’ün en çok konuşulan filmlerinden “Hemme’nin Öldürüldüğü Günlerden Biri” ise 6 adaylık kazandı. Filmin yaratıcısı Murat Fıratoğlu yönetmen ve senaryo adaylıkları dışında “erkek oyuncu” kategorisinde de aday gösterilerek sinema tarihinde özel bir yer edindi.



TÖREN 10 MART’TA



Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği “Evcilik” filmi 5, Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil” filmi 4 adaylık kazandı. Ceylan Özgün Özçelik imzalı “On Saniye” ve Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat” üçer adaylık elde etti. “Atatürk 1881-1919-2. Film” ve “Başlangıçlar”ın ikişer adaylık elde ettiği bu yılki oylamada, “Karganın Uykusu” ve “Neandria” birer adaylık kazandı. Ödüller, 10 Mart’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.