En derin arzusunu sırdaşına anlatmış… ‘Efsanevi bir aşk istiyorum’ dedi, ömründe görmediği mutluluğu buldu

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Ünlü şarkıcı Katy Perry ve eski Kanada başbakanı Justin Trudeau, ilişkilerinin ilk yılını devirdiler. Ünlü çift ilk kez geçen temmuz ayında birlikte görülmüştü.

O günden beri sürekli yan yana olan, birlikte dünyayı gezen ve sık sık aşk pozlarıyla gündeme gelen ünlü aşıklar bir arada çok mutlu görünüyorlar.

Katy Perry şimdilerde aşkını şarkı sözleriyle bile dile getirmeye başladı.

Pop süperstarı, Lifetimes Turnesi'nden 16 ay sonra nihayet biraz dinlenmenin tadını çıkarıyor ve 6 yaşındaki kızı Daisy’yle bolca ilgileniyor.

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41 yaşındaki Perry kızı hakkında “Annesinin amacını görüyor ve bu onun için iyi; annesinin güçlü olduğunu görüyor. Ama aynı zamanda bunun her günü kolay değildi. Bakın, geçen yıl gerçekten zordu.” diye konuşuyor.

Gerçekten de, bu turne Perry için zorlu bir geçiş dönemine denk geldi; son albümü 143'ün sert bir tepkiyle karşılaşmasının ardından, geçen yaz Daisy'nin babası ve yaklaşık 10 yıllık partneri ve nişanlısı Orlando Bloom ile kamuoyuna yansıyan bir ayrılık yaşadı.

Bu karmaşaya rağmen, "Teenage Dream" şarkıcısı sahnede parlamaya ve özellikle turunun son gecelerinde sahneye damgasını vurmaya devam etti. Sahneden hayranlarına "Amacıma nasıl geri döneceğimi öğrendim" diyen Katy Perry deyim yerindeyse bombayı son anda patlattı "Ve bu turnenin en büyük hediyesini aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım." dedi…

Bu kişi, turnesi sırasında tanıştığı eski Kanada Başbakanı 54 yaşındaki Justin Trudeau'ydu.

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Tüm bu ayrılık acısının üzerinden bir yıldan biraz fazla zaman geçtikten sonra ünlü şarkıcı her zamankinden daha mutlu ve bu önemli yolculuğu, konser filmi Katy Perry: The Lifetimes Tour—Live From Paris ile kutluyor.

“Birçok insan bunu yapamayacağımı söyledi ve bana çok yüklendi ama ben yaptım. Bazıları ‘Utanç verici, utanç verici, utanç verici’ diyor,” diyor. “Ama ben hayatımı sonuna kadar yaşıyorum!”

Perry, turneye Nisan 2025'te, kendisi ve eski nişanlısı Bloom'un temsilcilerinin ayrılıklarını doğrulamasından sadece birkaç ay önce başladı. Temmuz ayında haberler çıktığında Avustralya'daydı. “Muhtemelen en zor zamanımdı. Arkadaşlarım hep evdeydi. Ağlıyordum ve kendimi çok uzakta hissediyordum,” diyor Perry o günler hakkında. “Ama sonra meleklerim işe koyuldu. Gerçekten de ortaya çıktılar.”

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O ayın sonuna doğru, Katy Perry ve Justin Trudeau Montreal'de bir akşam yemeği randevusuna çıktıklarında ve eski politikacı iki gün sonra kızıyla (önceki evliliğinden üç çocuğu var) ünlü şarkıcının konserinde görüldüğünde aşk dedikodularını alevlendirdiler.

“Turnede Justin'le tanıştım ve sonra işler değişti,” diyor Perry. Gönülden dilenen şeylerin gerçekleşeceği inancına sıkı sıkıya bağlı olan Perry, geçen ağustos ayında bir liste yazmıştı.

Terapistiyle yaptığı bu görüşmede telefonunu eline alıp kılıfından bir kağıt parçası çıkardı. Kameraya doğru tutarak kâğıdı açtı ve son maddeyi yüksek sesle okudu: “10 numarada sadece ‘Gerçek Aşk’ yazıyor. Ve bence şu anda bulunduğumuz nokta burası.”

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Sanatçı, eski nişanlısı Orlando Bloom ile 9 yıllık ilişkisini geride bıraktıktan sonra kendisini ileriye taşımak için bazı şeyleri serbest bırakması gerektiğini fark ettiğini belirtti. Terapistiyle yaptığı görüşmelerde, "Hayatımdaki her şey çok destansı ama aşkla ilgili bu durum eksik yapboz parçası gibi" diyerek arzuladığı büyük aşkı tarif ettiğini paylaştı.

Ünlü şarkıcı terapistine hayatında “efsanevi bir aşk” istediğini söylemiş, son zamanların moda tabiriyle yaşamak istediği aşkı “manifestlemiş”ti.

Bu süreçten kısa bir süre sonra eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile tanışan Katy Perry, terapistine bahsettiği o "efsanevi aşkı" bulduğunu ve Trudeau'nun kendisine olan desteğinin ruhsal olarak "çok şifalandırıcı" olduğunu ifade etti.

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Ekim ayında çift, ilişkilerini kamuoyuna duyurdu ve Perry'nin doğum günü için Paris'te birlikte dışarı çıktılar; bu haziran ayında ise konser filminin Tribeca Festivali prömiyerinde kırmızı halıda ilk kez boy gösterdiler. Aynı ay Perry, geçen yılki ayrılıktan ilham almış gibi görünen ateşli bir ayrılık şarkısı olan “Watch It Burn”ü yayınladı.

“Öğrenilecek gerçekten önemli şeyler olmasaydı dokuz yıl boyunca bir ilişkide kalmazdım. Her ilişki bir öğretmendir, değil mi? İlerleyebilmek için bunu geride bırakmak zorundaydım. Her zaman bu destansı, efsanevi aşkı istedim ve terapistimle de bunun hakkında konuşuyordum: Hayatımdaki her şey destansı, ama bu eksik bir yapboz parçası gibiydi – sonra ortaya çıktı.”

Ve Trudeau tüm yaz boyunca, son 20 konserinin 10'unda seyirciler arasında onun için oradaydı. Katy Perry sevgilisinin ona verdiği bu büyük destek için “Şarkı sözlerini biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu çok iyileştirici. Gerçekten kalbiyle hareket ediyor ve bence bu konuda aynı fikirdeyiz. Çok minnettarım.” diyor.