En çok Türk dizileri beğeniliyor

TÜRK dizileri, İspanya’da son dönemin en çok izlenen yabancı yapımları oldu. Dizileri İspanyollarla tanıştıran Atresmedia Grubunun Genel Müdür Yardımcısı Jose Antonio Anton, İspanyol gazetesi El Confidencial’da yayımlanan röportajında, televizyon izlenme oranlarına göre en büyük payı Türk dizilerin aldığını söyledi: “Türkiye, ABD’nin ardından dünyada en fazla dizi ihraç eden ikinci ülke. Türk dizileri çok yüksek kalitede ve alışılmışın dışında. Bunun arkasında 20’den fazla yıllık çok yüksek düzey bir endüstri, mükemmel senaryolar, oyunculuk ve dış mekan çekimleri var. Yapımcı ekipler çok profesyonel. Oyuncular, Hollywood’un büyük isimlerini yakalayan hatta bazen geçen gerçek birer yıldız.” İstanbul’un Avrupa ve ABD’nin metropollerinden farklı olmadığını, dizilerde işlenen konuların ve hayat tarzlarının benzerlikler taşıdığı değerlendirmesinde bulunan Anton, “Şu an 15 Türk dizisini İspanyollar izliyor” dedi.