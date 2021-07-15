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Televizyon
Haber Giriş: 15.07.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

En çok Kanal D'nin yaz dizileri konuşuldu

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En çok Kanal D'nin yaz dizileri konuşuldu

Kanal D‘de ekrana gelen Baht Oyunu ve Aşkın Tarifi, gazete, dergi ve internet sitelerinde en çok haberi yapılan diziler oldu.

Ajans Press, Haziran ayında başlayan dizilerin medya karnesini çıkardı. Gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemeye göre hakkında en fazla haber yapılan dizilerin başında bin 934 haberle Baht Oyunu geldi.

En çok Kanal Dnin yaz dizileri konuşuldu

Genç yıldızlar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizi, Salı akşamı izleyici ile buluşuyor. Baht Oyunu’nu bin 816 haberle yine Kanal D’de yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi takip etti. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı dizi, her hafta pazartesi ekranına damgasını vuruyor.

En çok Kanal Dnin yaz dizileri konuşuldu

15 bini aşkın kaynak üzerinden derlenen araştırmaya göre diziler hakkında en fazla haber akışının internet sitelerinde yer aldığı görülürken, tür olarak yüzde 98 oranla aşk, dram ve komedi unsurları ön plana çıktı.

 

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