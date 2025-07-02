En çok izlenen yerli film oldu

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Gösterime girdiği ilk üç günde 190 bin 504 seyirci tarafından izlenen film, mayıs ayında vizyona giren yapımlar arasında son 10 yılın en yüksek açılış rakamına ulaştı. Toplamda 709 bin 393 seyirciye ulaşan film, gişedeki başarısıyla 2025’in zirvesine yerleşti.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor.

Oyuncu kadrosunda Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi ve Evrim Akın’ın yer aldığı film, yaz tatili boyunca sinemalarda gösterimde kalmaya devam edecek.

Senaryosu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven’e ait olan yapım, ‘Sihirli Annem’ dizisinden 22 yıl sonra beyazperdeye taşındı.