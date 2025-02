Haberin Devamı

Her yerde, her koşulda, her olayda CNN TÜRK haberin nabzını tuttu.

Son dakika gelişmeleri, doğru analizler ve sıcak yayınlar izleyiciyle buluştu.

CNN TÜRK çok sesli ve objektif yayın anlayışıyla Prime Time’da AB, ABC1 ve Total kategorilerinde ocak ayını zirvede bitirdi. Ayrıca güvenilir muhabirleri ile sıcak haberin nabzını tuttu.