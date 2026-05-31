Yıllar boyu en çok izlenen dizilerde rol aldı... Bunca emeğin karşılığı 'üç kuruş'... Emeklilik çağında çalışmaya devam

Söz gelimi 2004'te final yapan Friends dizisinin yıldızlarının, hala yılda 20 milyon dolar kazandığını, içlerinden biri yani Lisa Kudrow açıkladı.

Bunun üzerinden birkaç gün geçmişti ki bu kez de yine bir dönemin ünlü dizilerinden Everybod Loves Raymond'ın yıldızı Ray Romano'nun, telif haklarından yılda 18 milyon dolar aldığı ortaya çıktı.

Böyle bakılınca sanki bir döneme damga vuran her dizinin yıldızının yapım final yapsa bile böyle milyonlar kazandığı düşünülebilir.

BÜTÜN OYUNCULAR ONLAR KADAR ŞANSLI DEĞİL

Ama bütün oyuncular Friends'in yıldızları ya da Ray Romano kadar şanslı değil... Çünkü bazıları telif ücreti olarak sadece birkaç sent Türkçe söylersek birkaç kuruş alıyor.

İşe bunlardan biri de Ted McGinley…

67 yaşındaki oyuncu, en başta Evli ve Çocuklu (Married… With Children) olmak üzere Happy Days, Aşk Gemisi (The Love Boat) gibi döneminin en çok izlenen dizilerinde kamera karşısına geçti.

Yine de söylediğine göre bu sayede bir yıl içinde milyonlarca dolar telif ödemesi almıyor. Bunun yerine kendisine birkaç kuruşluk çekler geliyor.

BAZI ÇEKLERİ BOZDURMUYOR BİLE

Ted McGinley, Page Six'e verdiği röportajda, 70, 80 ve 90'lı yıllarda çalıştığı için hala telif aldığını söyledi. Diğer yandan bu ödemelerin zaman geçtikçe azaldığını da sözlerine ekledi.

McGinley; aldığı ücret hakkında "O kadar da fazla değil" dedi.

Söylediğine göre her biri bir kuruş değerinde olan bir yığın çek var elinde. Oyuncu, bir kuruş değerindeki bu çekleri bozdurmak için uğraşmadığını da sözlerine ekledi.

Diğer yandan şaka yollu da olsa 2 dolar değerindeki çekleri bozdurduğunu saklamadı.





YİNE DE MESLEĞİNE KÜSMEDİ... ÇALIŞMAYI BIRAKMADI

Onun bu anlattığı da sosyal medyada "demek ki TV'de kazanılan her şöhret öyle sanıldığı gibi paraya dönüşmüyormuş" yorumlarına neden oldu.

Ted McGinley yine de mesleğine küsmüş değil, hala çalışmayı sürdürüyor.

Oyuncu son olarak Harrison Ford ile birlikte Shkirking adlı TV dizisinde rol alıyor. Söylediğine göre de Ford gibi Hollywood'u en büyük yıldızlarından biriyle oynamak onun için hayalden de öte bir durum.