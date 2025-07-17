En ciddi törende babasını ağlatacaktı... Artık ölse de gam yemez... Gururu gözlerinden taştı

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Yıllar geçip o evlat büyüse de hatta zamanı gelip yuvadan uçup gitse de bu durum değişmez. Hep söyledikleri gibi anne ve babalar, kaç yaşına gelirlerse gelsinler çocuklarını"beb ek gibi" görürler.

Üstelik bu durum anne ve babanın sosyal statüsüne göre de değişiklik göstermez. Sıradan biri de olsa ünlü ve zengin biri de evladının başarısı onu gururlandırır, duygulandırır. Başına gelen talihsizlik onların da kalbini kırar.

GELECEĞİNDEN EMİN... GURUNDAN GÖĞSÜ KABARDI

Tıpkı ciddi bir askeri törende kendi öz kızına bir nişan veren İspanya Kralı Felipe gibi!

Takipçilerinin çok iyi bildiği gibi İspanya'nın gelecekteki kraliçesi, Asturias Prensesi Leonor, iki yıldır askeri eğitim görüyor. Kara kuvvetlerinde başladığı eğitimini tamamladıktan sonra deniz kuvvetlerine geçti.

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Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın iki kızından büyüğü olan 19 yaşındaki Leonor, askeri eğitiminin denizcilikle ilgili kısmını da tamamladı.

Dün düzenlenen askeri bir törende de kendisiyle aynı eğitimden geçen bütün arkadaşlarıyla birlikte Leonor'a da kraliyet nişanı verildi.

YEMİN TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR

Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören genç subaylar törende ülkelerine ve orduya bağlılık yemini etti. Ardından da Kral Felipe bütün öğrencilere nişan verdi.

Sıra kendi kızı Leonor'a geldiğinde ise ikilinin yaşadığı duygusal anlar kameralardan kaçamadı. Uzaktan görenle bile baba ile kızının bakışlarıyla nasıl anlaştığına tanıklık etti.

Leonor, üzerinde beyaz askeri üniformasıyla babası Kral Felipe'nin karşısında yerini aldı.. Baba - kız birbirlerine asker selamı verdi. Sonra Felipe kızına nişanını taktı.

İşte o anın sonrasında da Leonor ile Felipe askeri ciddiyeti bir kenara bırakıp birbirlerine sımsıkı sarıldı.

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KRAL BABASI DUYGULARINA ZORLUKLA HAKİM OLDU

Zamanı gelince tahtını bırakacağı kızının deniz kuvvetlerindeki askeri eğitimini tamamlaması Kral Felipe'yi de duygulandırdı. Bebekken kucağında taşıdığı kızının ülkesi için hizmete hazır bir yetişkin olduğunu görmek Felipe'nin gözlerinin gurur ve mutlulukla dolmasına neden oldu.

Kraliçe Letizia ile çiftin küçük kızı Infanta Sofia da bu gurura ortak oldu.

Törende, bu yılın altı ayını Juan Sebastian de Elcano adlı eğitim gemisiyle açık denizlerde geçiren Leonor da böylece artık karaya ayak basmış oldu.

Bu arada Prenses Leonor'un askeri eğitiminin bitmediğini, sırada uzay ve havacılık eğitiminin beklediğini hatırlatalım.

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Askeri eğitim İspanya'da veliahtlar için zorunlu. Ülkede kız çocukları da tahta çıkabildiği için bu durum askeri eğitimden muaf olmalarını sağlamıyor. Leonor'dan önce dedesi eski kral Juan Carlos ile babası Kral Felipe de aynı eğitimlerden geçti.

Prenses Leonor ile babası Kral Felipe'nin sevgi dolu bakışları tören boyunca sık sık birbirine kenetlendi.





Kraliçe Letizia ile çiftin küçük kızı Infanta Sofia da Leonor'un mutlu gününde yanında yerlerini aldı.