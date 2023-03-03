En büyük tutkusu dans

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Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Veda Mektubu” yayın hayatına başladı. Dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ‘Aslı’ oldu. Tam bir dans tutkunu olan Aslı’ya hayat veren Rabia Soytürk, rolü için özel dersler aldı.

Dans Fabrikası’nda Aslı Gürel’le çalışan genç oyuncu, özellikle jazz funk ve street jazz türlerine yoğunlaştıklarını söyledi. İlk prova-lardan sonra dansı çok sevdiğini anlatan Soytürk, bu yeni hobisine fırsat buldukça devam edeceğini dile getirdi.

“Veda Mektubu”nun yeni bölümü 6 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ’de ekrana gelecek.

VEDA MEKTUBU'NUN 2. BÖLÜM FRAGMANI MERAK UYANDIRDI / İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN