Emre Yıldır kimdir? Akrabası tarafından istismar edilmişti... Ailesi Paylaş Benimle'ye katıldı

Çorlu'da 9 yaşından itibaren, 9 yıl boyunca akrabası Vedat Tarhan’ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, 2019 29 Nisan günü, 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntihar etmeden 1 ay önce ailesine, 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan Vedat Tarhan'ın 2011 yılına kadar kendisine cinsel istismarda bulunduğunu açıklayan Emre Yıldır'ın sanık ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmeye ait ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu, ancak dilekçenin intihardan sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı.

Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.Yaklaşık 1.5 yıldır devam davada kararın açıklanmasının ardından Yıldır ailesi adliye önünde büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarına boğulan acılı aile, "Emre için bugün güneş doğdu" diye bağırdı. Anne Yıldır ve Emre’nin ablaları birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşlarına boğuldu.

En lezzetli yemek tarifleri burada