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Emre Karayel'in babalık mutluluğu

#Emre Karayel#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Emre Karayelin babalık mutluluğu

Emre Karayel, Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu.

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 Kısa süre önce eşi Gizem Karayel’le oğulları Can Öcal’ı kucağına alan oyuncu, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti: “Babalık, anlatılmaz bir duygu, ancak yaşanır. Bunun mutluluğunu tarif edemem.” “Bir İstanbul Masalı” ve “Kurtlar Vadisi” dizilerinde peş peşe rol alan Karayel, o dönemi şöyle anlattı:

“O dönem neredeyse hayat duruyordu Türkiye’de. Bu diziler çok ciddi reytingler alıyordu ve İstanbul’a taşındıktan sonra İstiklal Caddesi’nde yürürken, sürekli kafalar dönmeye başlıyordu. Alışık olmadığım şeylerdi. Ama sonra alışıp, mesleğimizin bir parçası olduğunu öğrenince, işin güzel tarafı da bu oldu. Bu işin bize en büyük getirisi aslında maddi değil manevi. Elbette para kazanıyoruz. Ama o sevgisizlikten de çok korkuyoruz. Bizi motive eden dinamik ise sevenlerimiz.”

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#Emre Karayel#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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