Emre Fel: O gün Harbiye'de sadece bakakaldım!

Harbiye konserinde yaşadığı o özel anları ve sahnedeki duygularını Radyo D’de paylaşan sevilen şarkıcı Emre Fel, yeni albümü ve yoğun konser takviminden de bahsetti.

Harbiye konserinin haberini bir ay önceden aldığını anlatan Emre Fel, “Tam düğün sırasında Menajerim Ozan, “Bir ay sonra Harbiye’deyiz” dedi. “Şimdi mi söylüyorsun?” dedim ve şaşırdım. Neyse, o bir ay hızla geçti. Biz de o süreçte yoğun bir tempoyla çalıştık. Sahne gerçekten inanılmaz keyifliydi. Çok emek verdik ve her anı çok güzeldi. Her şey yolunda gitti ama sonunda beklemediğim bir şey yaşandı. Ben her zaman sahnelerimi Ceviz Ağacı ile bitiririm. Yine öyle yaptım, Ceviz Ağacı’nı okudum. Şarkıyı söylerken çok yoruldum, sonrasında ise yorgunluğun etkisiyle dizlerimin üzerine çöküp ellerimle yere kapandım. Alkışlar arasında ayağa kalktım, bir baktım herkes ayakta, dakikalarca alkışladılar. Elbette alkış bekliyordum ama böylesini hiç tahmin etmemiştim. O an gerçekten çok duygulandım. Sadece bakakaldım ve ben de onları alkışladım” dedi.



Bu yıl Harbiye konseri planlamadığını belirten Emre Fel, “Aslında bu yıl çok istiyorduk. Ama 3 Ağustos’ta İstanbul Festivali’nde çok önemli bir sahnemiz var. Büyük ve güzel bir organizasyon, yaklaşık bir ay sürecek. Biz üçüncü gün sahneye çıkacağız. Zaten o da başlı başına büyük bir sahne. Eylül’de de, o konserden bir ya da bir buçuk ay sonra, 12 şarkılık yeni albümümüz çıkacak. Bu yüzden Harbiye’yi araya sıkıştırmak istemedik. Öncesine alsak, bu kez yoğunluk çok artacak. Şu anda da birçok konserimiz var. Mesela kayıttan çıkıp buraya geldim, buradan çıkınca yine stüdyo’ya gideceğim. Konser başka, kayıtlar başka, İstanbul Festivali’ne hazırlanmak başka… Harbiye’yi araya sıkıştırmak istemedim. Çünkü orası hem benim hem de herkes için çok özel bir yer. İnşallah seneye sadece Harbiye’ye odaklanarak, daha güzel bir konser yapacağı” diye konuştu.

Yoğun konser programının kendisini zorladığını söyleyen Emre Fel, “Bir gün konser var, ertesi gün yok, ondan sonraki gün yine var. Diyelim Ankara’ya gittik, yol da uzun. Uyusam bir dert, uyumasam bir dert. Uyusam, sahnede konsantrasyonum düşecek uyumasam iyice yorulacağım. Böyle durumlarda strese giriyorum,’ uyusam mı, uyumasam mı?’ diye kendi kendime düşünüyorum. Zaten karar verene kadar da uykum kaçıyor, bu kez çalışırken de dalıp gidiyorum. O yüzden bu kadar sıkışık program bana hiç iyi gelmiyor, konserlerin aralarında en az üç gün olması lazım” ifadelerini kullandı.



Yeni albümüyle ilgili de konuşan Emre Fel, şu ifadeleri kullandı: “İlk albümde, bir sonraki albümün habercisi olsun diye genel konsepte biraz uzak bir şarkıya yer vermiştim. “Bir Gün Anlarsın” isimli şarkı aynı zamanda sahnede de ilk şarkım. Şunu denemek istedim: Albümün genel konseptini ben belirledim ama içine biraz arabesk tınılı bir şarkı koydum, bakalım nasıl karşılanacak dedim. O şarkı sevildi, ben de hala konserlerimin giriş şarkısı olarak kullanıyorum. Şimdi yeni albüm geliyor. Bu albümde de yine albümden sonra yayımlanacak şarkılardan bir fragman bırakıyorum. Bu benim küçük bir taktiğim aslında, dinleyicilerimi anlamak için yapıyorum.”

Yeni şarkısı “Mahşerinde Yan İnşallah” hakkında da açıklamalar yapan Fel, şarkının kişisel bir hikâyesi olduğunu vurgulayarak, “Genelde şöyle sözüm vardır, neredeyse özlü söz gibi oldu artık: ‘Sana el pençe durmam.’ Ne olursa olsun. Evet, üzülürüm ama yine de sana el pençe durmam. Mahşerinde Yan İnşallah dışarıdan bakıldığında beddua gibi görünebilir ama aslında benim ilk aşka sitemimle yazdığım bir şarkı. ‘Benim de ahım, senin üzerinde kalsın’ gibi bir duygusu var” dedi.



Başarısının tesadüf olmadığının altını çizen Fel, kariyerinin başında, bütün planlarını buna göre yaptığını ve her adımını o hedefe göre attığını vurguladı. “Bugün buradaysam, o zamanlar çizdiğim planların tek tek gerçekleşmesi sayesinde oldu” diyen Fel, yeni albümünde arabesk tınılara da yer vereceğini açıkladı.