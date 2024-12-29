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Emre Altuğ’dan Bir Pop Masalı!

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#Emre Altuğ#Bir Pop Masalı#Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
Emre Altuğ’dan Bir Pop Masalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 08:35

Emre Altuğ “Bir Pop Masalı” projesiyle 22 Şubat’ta Zorlu PSM’de müzikseverlerle buluşacak. Türk pop müziğinin son 70 yılını yansıtan repertuvar, 70 kişilik şovla sahneye taşınacak.

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50’LERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN REPERTUVAR

Emre Altuğ, oyunculuk ve şarkıcılık yeteneklerini özel bir projeyle sahneye taşıyor. Ünlü sanatçının “Bir Pop Masalı” adını verdiği konser projesi, 22 Şubat 2025’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Altuğ, 1950’li yıllardan günümüze pop müziğe damgasını vurmuş şarkılardan oluşan repertuvarını hikâyeleriyle sahneye taşıyacak. Altuğ’a sahnede Big Band Orkestrası, kadın korosu ve dansçıların yer aldığı 70 kişi eşlik edecek.

Emre Altuğ’dan Bir Pop Masalı

25 YILLIK KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ OLUŞUMU

Emre Altuğ konser için heyecanlı: “3 ay evvel bir hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıktım. 25 yıllık profesyonel sahne hayatımın en önemli oluşumuyla karşınızdayım. 1.5 ay evvel Zorlu PSM de bu heyecanıma katıldı. Çok araştırma yaptık. 1500’den fazla şarkı dinledim. Bunların içinden seçtiğim 24 şarkıyla muhteşem bir gece hazırlıyoruz sizin için. Çok heyecanlıyım.”

 

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#Emre Altuğ#Bir Pop Masalı#Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

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