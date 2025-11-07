Emre Altuğ yaşlandı!

×
Güncelleme Tarihi:

#Emre Altuğ#Tatlı Maya#Nihan Belgin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 08:52

Emre Altuğ yönetmen Biket İlhan’ın yeni filmi “Tatlı Maya” için kamera karşısına geçti. Altuğ filmde emekli bir edebiyat öğretmeni rolünde.

KADIN DAYANIŞMASININ GÜCÜ

Usta yönetmen Biket İlhan’ın yeni filmi “Tatlı Maya”nın çekimlerine başlandı. Film, iki kadının hikâyesi üzerinden dayanışmanın dönüştürücü gücünü işliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan filmde başrolleri Ayça Bingöl, Cansu Tosun ve Emre Altuğ paylaşıyor.

EMEKLİ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ

Senaryosunu Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü’nün yazdığı filmde Bayram isimli emekli edebiyat öğretmenine hayat veren Emre Altuğ, rolü gereği makyajla yaşlandırıldı.

Tatlı Maya” filminde başrol oyuncularının yanı sıra Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz da izleyici karşısına çıkacak.

 

 

