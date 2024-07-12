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Emre Altuğ: Çağla’ya küs değilim, Gözde’ye aşık değilim

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#Emre Altuğ#Çağla Şıkel#Gözde Kansu
Emre Altuğ: Çağla’ya küs değilim, Gözde’ye aşık değilim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 08:41

AYNI dizide rol aldığı Gözde Kansu’yla aşk yaşadığı iddiasının ardından, eski eşi ve iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel’le barıştığı haberleriyle gündeme gelen Emre Altuğ, hakkındaki dedikodulara yanıt verdi.

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Önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Otel’de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

“Geçen gün benim ağzımdan ‘Çağla’yla barışmam, Gözde’ye âşığım’ diye yazmışlar. Ben de şimdi diyorum ki; Çağla’yla küs değilim, Gözde’ye de âşık değilim. Gözde benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve bunu paylaşmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Çocuklarımın annesine küsmek gibi bir lüksüm zaten yok. Barışmaktan kasıt eğer eskiye dönmekse; hayır, öyle bir durum yok. Gözde’yle de arkadaşlığımı bozmayacağım.”

Altuğ, “Hayatınızda biri var mı?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“Olabilir. Buna bir süredir hayır demiyorum. İzin verirseniz bunu kendi içinde yaşamak istiyorum. Eğer ortalığa çıkarsak siz de görürsünüz.”

Emre Altuğ: Çağla’ya küs değilim, Gözde’ye aşık değilim

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#Emre Altuğ#Çağla Şıkel#Gözde Kansu

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