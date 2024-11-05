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Emre Altuğ: Bana bozulan arkadaşlarım oluyor

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#Emre Altuğ#Uzay Altuğ#Kuzey Altuğ
Emre Altuğ: Bana bozulan arkadaşlarım oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 14:57

Emre Altuğ önceki gün oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte Akmerkez’deydi.

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Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerini bir arada yürüten sanatçı, yoğun iş hayatı nedeniyle sosyal hayatında zorluk çektiğini söyledi:

“İkisi yoğun olunca sosyal hayat ciddi sekteye uğruyor. Bana bozulan arkadaşlarım oluyor. Davetlerine katılamıyorum, küsüyorlar.”

Emre Altuğ: Bana bozulan arkadaşlarım oluyor

Altuğ, sorular üzerine rol aldığı diziyi çocuklarının izlemediğini de açıkladı:

“Müziği biliyorlar, diziyi takip etmiyorlar. Bir ara benim öldüğüm sahne Uzay’ın dikkatini çekmişti. Nasıl çektiğimizi anlattım, oyun olduğunu biliyor zaten.”

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#Emre Altuğ#Uzay Altuğ#Kuzey Altuğ

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