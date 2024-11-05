Emre Altuğ: Bana bozulan arkadaşlarım oluyor

Haberin Devamı

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerini bir arada yürüten sanatçı, yoğun iş hayatı nedeniyle sosyal hayatında zorluk çektiğini söyledi:



“İkisi yoğun olunca sosyal hayat ciddi sekteye uğruyor. Bana bozulan arkadaşlarım oluyor. Davetlerine katılamıyorum, küsüyorlar.”

Altuğ, sorular üzerine rol aldığı diziyi çocuklarının izlemediğini de açıkladı:

“Müziği biliyorlar, diziyi takip etmiyorlar. Bir ara benim öldüğüm sahne Uzay’ın dikkatini çekmişti. Nasıl çektiğimizi anlattım, oyun olduğunu biliyor zaten.”