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Emrah marka savaşını kazandı

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#Emrah#Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Şarkıcı Emrah
Emrah marka savaşını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 08:24

Emrah, markasını 400 bin liraya satışa çıkaran şirkete açtığı davayı kazandı.

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Ünlü şarkıcı, kendisine ait ‘Emrah’ markasını izinsiz şekilde tescil ettirdiği ve bu markayı sahibinden.com isimli site üzerinden 400 bin liraya satışa çıkararak insanları dolandırma kastıyla hareket ettiği iddiasıyla Fırat İletişim’e dava açmıştı.

Emrah marka savaşını kazandı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukat Ergin Akçay aracılığıyla açılan dava sonuçlandı. Emrah’ın marka hakkının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, Fırat İletişim’in tescil ettirdiği ‘Emrah’ markasının hükümsüz sayılarak sicilden silinmesine hükmetti.

 

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#Emrah#Fikri Ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi#Şarkıcı Emrah

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