Emrah marka savaşını kazandı

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Ünlü şarkıcı, kendisine ait ‘Emrah’ markasını izinsiz şekilde tescil ettirdiği ve bu markayı sahibinden.com isimli site üzerinden 400 bin liraya satışa çıkararak insanları dolandırma kastıyla hareket ettiği iddiasıyla Fırat İletişim’e dava açmıştı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukat Ergin Akçay aracılığıyla açılan dava sonuçlandı. Emrah’ın marka hakkının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, Fırat İletişim’in tescil ettirdiği ‘Emrah’ markasının hükümsüz sayılarak sicilden silinmesine hükmetti.