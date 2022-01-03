Emrah Akduman baba oldu

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Baba olan Emrah Akduman duygularını şöyle dile getirdi:

Yeni yılın ilk gününde dünyaya geldi canım kızım. Hayatta tarifi mümkün olmayan en saf ve en güzel duygu. Hislerim tarif edilemez Allah her daim evladımın yanında olmayı ve Babalık görevimi en iyi şekilde yapmamı nasip etsin inşallah.

Tabii ki anneliğin ne büyük bir fedakarlık ve sabır olduğunu da gördüm.

Annelerin hakkı asla ödenmez. Doğuma girdiğimde bunu çok daha iyi anladım. Sevgili eşim Gökçe öyle güzel bir anne ki... Kelimelerle anlatamam.

Evladımızı vatana millete hayırlı bir birey olarak yetiştirmek için çabalayacağım.